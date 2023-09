Wirbel im Kreistag: Keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD? Stand: 08.09.2023 18:09 Uhr Mehrere Fraktionen des Kreistages Nordwestmecklenburg kritisieren das Verhalten der CDU-Fraktion. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Albeck wirft den Christdemokraten vor, sich beim Thema Flüchtlingspolitik der AfD deutlich anzunähern. Für einige erweckt es den Eindruck einer Zusammenarbeit mit der AfD.

Die Position der CDU zum Umgang mit der AfD ist klar. Es soll keine Zusammenarbeit geben. Das gelte von der kommunalen bis zur Bundesebene. So hatte es Parteichef Friedrich Merz jüngst im ARD-Interview klargestellt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ließ CDU-Landeschef Franz-Robert Liskow im NDR Sommerinterview an der Gültigkeit dieses Grundsatzes keinen Zweifel. Es werde niemals dazu kommen, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeite, sagte Liskow. Doch wie definiert die CDU "keine Zusammenarbeit mit der AfD"? Eine Sitzung des Kreistages von Nordwestmecklenburg am Donnerstag in Grevesmühlen sorgt diesbezüglich für Wirbel. Abgeordnete anderer Fraktionen kritisierten das Verhalten der CDU-Fraktion, das durchaus den Eindruck einer Zusammenarbeit mit der AfD erwecke.

Landrat soll Bundesregierung zur Wende in Migrationspolitik auffordern

Der Streit entzündete sich an zwei Anträgen zur Flüchtlingspolitik, über die am Donnerstag im Kreistag debattiert und abgestimmt wurde - einer von der CDU, der andere von der AfD. Das Thema Flüchtlinge erhitzt schon seit Längerem die Gemüter in der Region. Es ist von Überforderung der Kommunen bei der Unterbringung die Rede und davon, dass man sich von der Bundesregierung allein gelassen fühle. Zunächst war am Donnerstag die CDU dran. Die Fraktion hatte den Antrag "Herausforderungen der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Landkreis Nordwestmecklenburg" eingebracht. Darin ging es um die Kapazitäten der vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte, die im Landkreis ausgeschöpft seien, um Turnhallen, die nicht mehr mit Flüchtlingen belegt werden sollen. Die weitere Zuwanderung von Schutzsuchenden nach Deutschland müsse unmittelbar und wirksam begrenzt werden. In dem Antrag wird Landrat Tino Schomann (CDU) aufgefordert, sich schriftlich an die Bundesregierung zu wenden, damit der migrationspolitische deutsche Sonderweg sofort beendet werde.

CDU-Fraktionschef Berkhahn will AfD-Antrag ändern

Über diesen Antrag wurde fast eine Stunde debattiert - zum Teil sehr hitzig und emotional. Am Ende wurde der Antrag mit knapper Mehrheit angenommen - auch mit den Stimmen der AfD. Kurz danach stand der Antrag "Unkontrollierte Zuwanderung sofort begrenzen" der AfD auf der Tagesordnung. Der AfD-Abgeordnete Christoph Grimm sprach von einer "Überflutung", von Flüchtlingen, die nur wegen der Sozialleistungen nach Deutschland kämen und von zunehmender Kriminalität. Die Debatte dazu war kurz. Für viele Zuhörer erstaunlich war der Redebeitrag des CDU-Fraktionschefs Michael Berkhahn.

"Aber was im Antrag steht - da ist Vieles richtig"

Berkhahn verwies auf die inhaltlichen Ähnlichkeiten der Anträge von CDU und AfD. Er stellte einen Änderungsantrag zum AfD-Antrag. "Leider verhallt beim Wähler das, was Herr Grimm jetzt alles populistisch gesagt hat zu diesem Antrag. Aber was im Antrag steht - da ist Vieles richtig. Und da ist Vieles drin, was wir selbst in unserem Antrag hatten", so seine Begründung. Es sei den Bürgern nicht zu vermitteln, dass zwei ähnlich lautende Beschlussvorlagen in dem einen Fall angenommen und in dem anderen Fall abgelehnt würden. Deshalb müsse man das den Bürgern erklären oder die Anträge ändern. Denn letztlich sei es egal, wer einen Antrag ursprünglich hereingegeben habe, so Berkhahn weiter, wenn sich darin am Ende die Meinung der CDU ausdrücke. Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei das aber nicht. Beide Anträge wurden schließlich abgelehnt. Die CDU enthielt sich.

Kritik von SPD, Linken und Grünen

Das sahen Vertreter der anderen Fraktionen anders. Er sei erschrocken, wie nah die beiden Parteien in der Polemik beieinander gewesen sind, sagte SPD-Fraktionschef Albeck NDR 1 Radio MV. Auch Abgeordnete von Linken und Grünen kritisierten das Vorgehen der CDU. Klare Worte fand etwa Horst Krumpen (Linke): Es wachse zusammen, was zusammen gehöre. "Die CDU hat klar und deutlich erklärt, dass sie den AfD-Antrag inhaltlich unterstützt."

