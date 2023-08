Stand: 27.08.2023 09:47 Uhr Grevesmühlen: Bürgerentscheid zu Flächen für Containerdorf

Die Einwohner von Grevesmühlen sind zu einem Bürgerentscheid aufgerufen. Sie stimmen darüber ab, ob die Stadt an den Landkreis Flächen verkaufen oder verpachten darf, auf denen ein Containerdorf für Flüchtlinge entstehen kann. Die Stadt plant mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg bereits eine feste Unterkunft für 150 Geflüchtete. Zusätzlich hat Grevesmühlen angeboten, vorübergehend 70 Geflüchtete in Containern unterzubringen. Damit soll laut Bürgermeister Lars Prahler die derzeit entstehende Unterkunft im benachbarten Upahl entlastet werden. Nur um dieses Zusatzangebot geht es im Bürgerentscheid. Sollte mindestens ein Viertel der 9.300 Wahlberechtigten abstimmen und davon dann mehr als die Hälfte "Nein" sagen, dann darf die Stadt in den kommenden zwei Jahren keine Flächen für den Bau eines Containerdorfes abgeben. Bis 18 Uhr sind die acht Wahllokale in der Stadt geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.08.2023 | 09:00 Uhr