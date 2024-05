Ursache für Waldbrand bei Lübtheen: Ast beschädigt Stromleitung Stand: 16.05.2024 13:48 Uhr Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hat es erneut gebrannt. Bei Jessenitz-Werk standen bis zu zehn Hektar Wald in Flammen. Ursache für das Feuer soll ein gerissenes Stromkabel sein.

Der Waldbrand auf dem ehemaligem Truppenübungsplatz Lübtheen ist unter Kontrolle. Seit Mittwochnachmittag standen bei Jessenitz-Werk (Landkreis Ludwigslust-Parchim) laut Feuerwehr zeitweise bis zu zehn Hektar Wald in Flammen. Zurzeit brennt es auf rund fünf Hektar noch vereinzelt.

Keine Gefahr mehr für Anwohner

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Glutnester. Die Feuerwehr beregnet die Flächen und bewässert die Brandstreifen. Laut Einsatzleiter Carsten Blohm besteht für die Anwohner keine Gefahr mehr. Auch der Rauch betrifft nur noch die Waldgebiete, so Blohm.

Günstige Windrichtung verhindert Ausbreiten des Feuers

Dass das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte, ist auch dem Wind zu verdanken, erklärte Kreiswehrführer Uwe Pulls. Der sei mild und die Windrichtung günstig gewesen. Außerdem sei das Feuer eingekesselt und aus einem geschützten Bereich gelöscht worden. Weil das Gebiet munitionsbelastet ist, konnten es die Feuerwehrleute nicht betreten. Zu Beginn des Feuers waren sie mit 160 Kräften vor Ort. Sie konnten verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten wie bei dem Großbrand vor fünf Jahren. Derzeit sind noch 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nach dem Feuer beginnt Brandwache

Aktuell würden noch Glutnester gelöscht, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Donnerstag. Am Nachmittag sollte der Einsatz der Feuerwehr beendet sein, wie der Henning Bremer, Leiter des Bundesforstbetriebes Trave, vor Ort sagte. Danach beginne die Brandwache. Auch dann könne es zwar noch Glutnester geben, aber keine offenen Flammen mehr.

Stromleitung durch herabfallenden Ast stark beschädigt

Wie der regionale Stromversorger Wemag am Donnerstag in Schwerin mitteilte, war am Mittwochnachmittag ein schwerer Ast in eine Mittelspannungsleitung gefallen und hatte dabei Feuer gefangen. Die Flammen hätten sich danach rasch ausgebreitet. Der Energieversorger habe aus Sicherheitsgründen noch am Mittwoch den Strom abgestellt. Der herabgefallene Ast beschädigte die Stromleitung demnach stark. Zwei Leiterseile wurden laut Wemag durchtrennt und lagen über mehrere Mastfelder hinweg am Boden. Eine genaue Sichtung und Schadensaufnahme könne erst nach Zutrittsfreigabe von den zuständigen Behörden für die Flächen erfolgen.

Bisher größter Waldbrand im Sommer 2019

In Mecklenburg-Vorpommern hatte im Sommer 2019 der bisher größte Waldbrand der Landesgeschichte gewütet. Auch damals begann das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen. Rund 1.200 Hektar Fläche standen in Flammen. Die Feuerwehr brauchte eine Woche, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim