Weitere Proteste auf Rügen: Menschenkette gegen LNG-Terminal Stand: 08.04.2023 17:21 Uhr Erneute haben sich auf Rügen viele Menschen zum Protest gegen das geplante LNG-Terminal versammelt. Mit Menschenkette, Osterfeuern und Trommelumzug wird von Mukran bis Sellin demonstriert.

Auf Rügen gibt es weiter Proteste gegen das geplante LNG-Terminal, gestartet wurde die Demonstration mit einer Tanzeinlage an der Seebrücke in Binz. Von dort waren im Anschluss viele weitere Aktionen für den Abend geplant. Zum Beispiel eine Menschenkette von Mukran über Prora, Binz und Sellin bis nach Baabe. Auch Klangkünstler haben sich der Demonstration angeschlossen und imitieren das laute Brummen der LNG-Terminals und Schiffe in Lubmin, Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Damit soll auf die möglichen Lärmemissionen aufmerksam gemacht werden. Die Initiatoren der Protestaktion nutzen außerdem die "Osterfeuermeile" - 22 Osterfeuer entlang der Küste bei Binz - um bei einem Trommelumzug von Feuer zu Feuer zu gehen. Für den Abschluss der Demonstrationen gibt es eine Laser- und Videoinstallation auf der Binzer Seebrücke.

Petition beim Bundestag fast am Ziel

Eine Online-Petition beim Deutschen Bundestag gegen das geplante LNG-Terminal vor Rügens Küste ist laut einem Sprecher der Ostseebäder fast am Ziel. Auf der Internetseite des Bundestages sind bislang mehr als 33.000 Stimmen gesammelt worden. Ab 50.000 Stimmen wird das Anliegen in einer öffentlichen Ausschusssitzung angehört.

