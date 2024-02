Stand: 02.02.2024 19:44 Uhr Wasserspringen: Jette Müller verpasst WM-Medaille in Doha

Die Rostocker Wasserspringerin Jette Müller ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha, der Hauptstadt Katars, im zweiten Finale an der ersten Medaille für das deutsche Team vorbei gesprungen. Die 20-Jährige landete am Freitag beim Sprung vom Ein-Meter-Brett mit 253,70 Punkten auf dem vierten Platz und verpasste Bronze nur knapp. Müller hatte stark begonnen und lag nach zwei Durchgängen auf dem zweiten Platz, fiel dann aber auf Rang vier zurück.

