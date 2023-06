Trockenheit in MV: Bereits 32 Waldbrände registriert Stand: 06.06.2023 14:02 Uhr Bei anhaltend sommerlichen Temperaturen und wenig Niederschlag in den vergangenen Wochen steigt in Mecklenburg-Vorpommern die Gefahr von Waldbränden. Laut Landesforst hat es im Nordosten in diesem Jahr bereits 32 Wald- und Flächenbrände gegeben.

Die Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) verweist auf die anhaltend hohe Waldbrandgefahr. Allein in diesem Jahr habe es bisher 32 Wald- und Freiflächenbrände gegeben, so eine Sprecherin der Behörde. Kameras überwachen an 22 Forst-Standorten knapp 300.000 Hektar Wald, das entspricht etwa der Hälfte der Landeswaldfläche. Aktuell gilt in den Regionen Mirow und Torgelow sowie im Südwesten des Landes die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) überwacht an insgesamt 105 Stationen im Norden die Gefahr von Bränden, basierend auf Wetterdaten. Die aktuell höchste Gefahrenstufe wird derzeit an den Messstellen in Waren/Müritz, Trollenhagen, Feldberg und Grambow-Schwennenz erreicht.

Größte Gefahr geht von Menschen aus

Die meisten Waldbrände werden Experten zufolge durch den Menschen ausgelöst - durch fahrlässiges Verhalten wie etwa Lagerfeuer, grillen, weggeworfene Zigarettenstummel oder das Parken außerhalb von ausgewiesen Parkplätzen im Wald. Trockene Grasflächen oder Feldwege sind bei hoher Waldbrandgefahr gefährliche Stellplätze.

Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen

Zum Schutz der Wälder gelten strenge Regeln - nicht nur bei Waldbrandgefahr. Offenes Feuer ist in Wäldern und Naturschutzgebieten generell verboten. Neben Lagerfeuern fallen darunter auch Campingkocher und Grills. Bundesweit gilt in Wäldern von März bis Oktober ein strenges Rauchverbot. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Wald ganzjährig rauchfreie Zone. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Im Nordosten werden Strafen in Höhe von bis zu 75.000 Euro fällig, wenn im Wald gegrillt wird. Auch das Rauchen im Wald wird teuer. Wer im Wald mit einer brennenden Zigarette erwischt wird, zahlt bis zu 50.000 Euro Strafe. Bei steigender Waldbrandgefahr werden diese Regeln von Behörden auch auf öffentliche Grillplätze und Feuerstellen in Waldnähe ausgedehnt.

Streifen kontrollieren beliebte Wildcamping-Stellen

Einem Sprecher der Waldbrandzentrale zufolge werden zudem Streifen zu neuralgischen Punkten geschickt - also etwa zu Stellen, an denen hin und wieder wild gecampt wird oder wo Boote anlegen. Auch die Landkreise bereitet sich auf die Lage vor: Feuerwehren, Katastrophenschutz und Behörden arbeiten eng zusammen.

Das bedeuten die Waldbrandgefahrenstufen in MV Stufe 1: sehr geringe Gefahr - keine gesonderten Hinweise



Stufe 2: geringe Gefahr - Beginn der Bereitschaftsdienste der unteren Forstbehörden; Präsentation der Gefahrenstufen im Internet www.wald-mv.de und an den Forstdienststellen; Information der Sachgebiete Brandschutz der Landkreise und kreisfreien Städte;



Stufe 3: mittlere Gefahr - wie Stufe 2



Stufe 4: hohe Gefahr - wie Stufe 3; zusätzlich: Beginn Rufbereitschaftsdienst LM, verstärkte Information der Öffentlichkeit, der Bundeswehr, des Lagezentrums des Innenministeriums, des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, der Bahnbetriebe und sonstiger Versorgungsbetriebe mit Trassennetzen im Wald. Ausnahmeregelungen zum Anlegen von Feuern werden nicht mehr erteilt. Sperrungen von Wäldern zum Betreten durch die untere Forstbehörde im Einvernehmen mit den Landräten möglich!



Stufe 5: sehr hohe Gefahr - wie Stufe 4, zusätzlich: nach Abstimmung mit dem Innenministerium und der Bundeswehr täglicher Austausch zur Lage und vorzuhaltender Mittel und Kräfte



(Quelle: Landesforst MV)

