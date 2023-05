Waldbrand im Landkreis Ludwigslust-Parchim Stand: 29.05.2023 08:50 Uhr Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Pfingstsonntag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Eldena und Wanzlitz konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Der Waldbrand wurde am frühen Sonntagabend gegen 17:40 Uhr entdeckt. Anrufer alarmierten die Leitstelle. Die Feuerwehren aus Eldena und Wanzlitz wurden aktiviert, sie entdeckten schnell den Brandort und konnten das Übergreifen auf den Rest des Waldes verhindern.

1.500 m² in Brand

Am Ort des Brandes an der Alten Elde beim Dorf Krohn waren aus noch nicht geklärten Gründen ca. 1.500 m² Waldboden in Brand geraten. Die 20 Feuerwehrleute konnten den Bodenbrand schnell unter Kontrolle bringen und in etwa einer Stunde auch löschen. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Beweise gesichert.

Trockenheit erhöht Brandgefahr in ganz MV

Erst Anfang Mai hatten die Forstämter Jasnitz, Mirow und Neubrandenburg aufgrund der Trockenheit der letzten Monate für Teile von Mecklenburg-Vorpommern die Waldbrandwarnstufe 3 von 5 ausgerufen. Das entspricht einer mittleren Gefahr. Jetzt im Mai sei das relativ spät, sagte einer der Waldbrandmanager der Zentrale in Mirow im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. In manchen Jahren sei die Gefahr von Waldbränden schon im März deutlich höher gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.05.2023 | 12:40 Uhr