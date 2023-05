Waldbrandgefahr: Höchste Warnstufe im Bereich Mirow Stand: 30.05.2023 10:26 Uhr Die Trockenheit in Mecklenburg-Vorpommern verschärft sich: Das Leit-Forstamt Mirow hat für den Süden des Kreises Mecklenburgische Seenplatte die Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen.

Es ist die höchste Warnstufe, die dort nun in Kraft ist. Es gilt: Im und am Wald darf kein Feuer entzündet oder geraucht werden. Es ist auch untersagt, glimmende Zigaretten aus dem Auto zu werfen. Die Waldbrandzentrale in Mirow ist jetzt dauerhaft zumindest bis 22 Uhr mit Personal besetzt.

Erhöhte Gefahr in weiten Teilen des Landes

In den anderen Teilen des Landes herrscht ebenfalls hohe Waldbrandgefahr. So haben die Forstämter Poggendorf, Neubrandenburg, Bad Doberan, Sandhof und Rügen die Stufe 4 und Güstrow und Torgelow die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Das Befahren von nicht öffentlichen Waldwegen und das Parken von Fahrzeugen auf Waldwegen und trockenen Wiesen sind zu unterlassen.

