Löscharbeiten beim Brand im Göldenitzer Moor gehen weiter Stand: 07.06.2023 08:03 Uhr Der Wald- und Torfmoorbrand bei Göldenitz und Teschow südlich von Rostock ist am Dienstagabend unter Kontrolle gebracht worden. Heute will die Feuerwehr die verbliebenen Glutnester endgültig löschen.

Der Brand ist unter Kontrolle, schon am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr gab es einer Sprecherin des Landkreises Rostock zufolge keine offenen Flammen mehr. Die rund 300 Einsatzkräfte, die den Brand bekämpft hatten, waren zum großen Teil nach Hause geschickt worden. Allerdings seien nach wie vor Glutnester im Moorkörper vorhanden, es steige auch noch Qualm aus den Flächen auf. Eine Brandwache von 30 Kräften hat das betroffene Gebiet über Nacht beobachtet und einige Glutnester gelöscht. Heute um 7 Uhr haben die Feuerwehren das weitere Vorgehen in dem Großeinsatz beraten. Der Brand soll endgültig gelöscht werden.

Eindämmung weiter schwierig

Dem Kreisfeuerwehrverbands-Chef Mayk Tessin zufolge werden nun mit einem erweiterten Löschzug aus dem nördlichen Landkreis die Glutnester im Wald gelöscht, das sei die oberste Priorität. Danach wolle man unter sukzessiver Erhöhung der Einsatzkraft ins Moorgebiet vordringen. Tessin geht nicht davon aus, dass der Brand heute vollständig gelöscht werden kann. Der Einsatz, der seit Dienstag läuft, gestaltet sich laut Feuerwehr schwierig, da es problematisch ist, Löschwasser zuzuführen. Wegen des unwegsamen Geländes im Torfabbaugebiet müssten Schläuche einige hundert Meter weit verlegt werden. Außerdem können die Einsatzkräfte nur mit Raupenfahrzeugen zu manchen Brandherden vordringen. Laut Polizei führen nur Landwege zur Brandausbruchsstelle. Löschwasser muss nach Angaben des Landkreises mit Tankwagen herangeschafft werden.

Beim Wald- und Torfmoorbrand im Göldenitzer Moor (Landkreis Rostock) hatte die Trockenheit und eine schwierige Wasserversorgung die Löscharbeiten nach Angaben des Landkreises Rostock erschwert. Eine Evakuierung von Ortschaften war nicht nötig. Die Anwohner wurden jedoch aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Insgesamt war von dem Feuer ein Gebiet von 80 Hektar betroffen. Dazu gehörten Torfareale, Schilfstreifen und Wald.

Am Vormittag waren zunächst rund drei bis vier Hektar eines Torfmoor-Abbaugebiets in Brand geraten. "Das Feuer war zunächst auf Ödland ausgebrochen, griff dann aber auf ein Waldstück über", sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Brand im Moor besonders tückisch

Moorbrände sind für die Einsatzkräfte immer eine besondere Herausforderung, da das Gelände schwer befahrbar ist und das Feuer sich schnell unterirdisch ausbreiten kann. Das erschwert die Löscharbeiten und die Identifizierung von Glutnestern zusätzlich. Laut Mayk Tessin mussten zwei Feuerwehrmänner und ein Mitarbeiter der ansässigen Torfabbaufirma mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Es werde jedoch bereits zur Brandursache ermittelt und in diesem Zusammenhang auch geprüft, ob sich am Dienstagvormittag Personen in der Region aufgehalten haben.

