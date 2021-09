Verdacht in Ueckermünde: Jahrelang falscher Psychiater im Ameos-Klinikum? Stand: 22.09.2021 15:09 Uhr Müllhaufen im Krankenzimmer, ein verwahrloster Patient in der Psychiatrie, eine verzweifelte Mutter. Im Frühsommer erschütterten Berichte über diesen Fall im Ameos-Klinikum Ueckermünde das ganze Land. Jetzt zeigen NDR Recherchen: Dort hat auch ein Arzt als Psychiater gearbeitet, obwohl er dazu nicht qualifiziert war.

Schmutzige Teller, leeren Bierflaschen, Berge schmutziger Wäsche, Tabletten liegen herum zwischen Müll und leeren Dosen. Die Fotos aus dem Juni 2021 hat die Mutter eines psychisch kranken Mannes gemacht. Sie zeigen ihren Sohn inmitten dieser Unordnung in seinem Patientenzimmer. Die Frau aus Niedersachsen hatte sich an den NDR gewandt, weil sie sich um den Gesundheitszustand ihres Sohnes Sorgen machte. "Seine Zähne sind verfault, die Haut ist gelb, er ist ungewaschen und unterernährt", sagte sie dem Nordmagazin im NDR Fernsehen. Ihr Sohn lebte da bereits mehrere Jahre im Ameos-Klinikum Ueckermünde. Das Zimmer gehört zur "AMEOS Eingliederung Ueckermünde", die zu den AMEOS-Kliniken gehört. Der 29 Jahre alte Mann leidet an Schizophrenie.

Vorwurf: Patienten seien "lahmgelegt" worden

Der Regionalgeschäftsführer der norddeutschen AMEOS-Krankenhäuser, Stephan Freitag, sagte im Sommer gegenüber NDR 1 Radio MV, dass die Patienten sich in ihren Zimmern so verhalten könnten, wie sie möchten.

Die Heimaufsicht des Kreises Vorpommern-Greifswald hatte sich des Falles angenommen. Die Mutter des Patienten hat nun neue Vorwürfe erhoben. Diesmal gegen einen der Ärzte, der auch für ihren Sohn verantwortlich gewesen sei. NDR Recherchen zeigen: Offenbar wurde der hilfebedürftige Mann von einem Mediziner behandelt, den Ameos nur eingeschränkt hätte einsetzen dürfen. Es geht um Gagik I. aus Armenien. Der Mann hatte nach Aussage von Kliniksprecherin Anja Baum in Ueckermünde lediglich einen Arbeitsvertrag als Assistenzarzt und durfte nach ihren Worten Patienten niemals selbstständig behandeln.

Die besorgte Mutter sieht das anders: Ihr Sohn habe berichtet, dass der Mann "der Teufel" sei: "Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Bis der Betreuer mich anrief und sagte, mit dem Arzt stimme etwas nicht. Das haben auch die Angestellten dort gesagt, dass der sich überhaupt nicht richtig gekümmert hat und dass er die halt alle nur lahmlegt.", so die Mutter.

Zweifel an Sprachkenntnissen des Arztes

Auch die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit der Qualifikation des Mediziners beschäftigt. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Mann überhaupt ausreichende Deutschkenntnisse hat; er stammt aus Armenien.

In einem anderen Zusammenhang war er Anfang 2020 Angeklagter in einem Strafprozess. In der Verhandlung hatte ein Dolmetscher seine Aussagen übersetzt. In der Befragung vor Gericht hatte er angegeben, viele Jahre als Psychiater für das Ameos-Klinikum in Ueckermünde gearbeitet zu haben. Der zuständige Richter hatte sich damals verwundert gezeigt, ob die Sprachkenntnisse für die Arbeit als Psychiater in einer Klinik in Deutschland ausreichen würden: "Ihr Deutsch ist ausbaufähig und die Sprache ein bedeutendes Mittel, um sich in die Köpfe ihrer Patienten reinzudenken."

Zulassung als Psychiater fehlt

Dass der Mediziner kaum Deutsch spricht, bestätigt auf Nachfrage auch die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Sie hatte 2019 zum ersten Mal seine Deutschkenntnisse gecheckt. Ergebnis: Der Arzt fiel durch zwei Prüfungen. Die Ameos-Klinik Ueckermünde hätte darum viel früher reagieren müssen, sagt Ärztekammerpräsident Andreas Crusius: "Die Klinik muss sich bei Einstellung von ärztlichem Personal von der Qualifikation und Sprachkenntnissen in einem Einstellungsgespräch überzeugen. Natürlich nimmt man jeden in Deutschland im Moment als Arzt, weil wir einen eklatanten Arztmangel haben." Auf NDR Nachfrage wird außerdem klar: der Armenische Arzt ist gar kein Psychiater. Er darf sich nicht als Psychiater bezeichnen oder in diesem Bereich eingesetzt werden. Das hat die Ärztekammer bestätigt.

Ameos weist Vorwürfe zurück

Das Chefarzt der Psychiatrie im Ameos-Klinikum Ueckermünde, Matthias Severin, betont, sein Mitarbeiter habe lediglich auf Anweisung als Assistenzarzt gearbeitet und seine Deutschkenntnisse seien ausreichend gewesen: "Er war in der Lage, Vollfakten zu äußern, auch Gespräche mit Patienten und Angehörigen zu führen."

Die Mutter des 29-jährigen Patienten widerspricht: Immer wieder sei ihr dieser Arzt als zuständiger Facharzt benannt worden. Ihr Sohn habe sich mehrfach über die rabiaten Methoden des angeblichen Psychiaters beschwert. Er habe ihn zwangsfixiert und ihm gegen seinen Willen Psychopharmaka verabreicht.

Mutter bezweifelt, dass ihr Sohn nun genesen ist

Seit Mai 2020 arbeitet der Arzt nicht mehr für das AMEOS-Klinikum Ueckermünde. Auch der Patient ist seit dem 13. September 2021 nicht mehr in der Klinik. Nach Aussage der Mutter sei ihr Sohn entlassen worden. Ihrer Meinung nach sei er immer noch psychisch krank. Er wohne jetzt bei ihr. Es sei sehr anstrengend mit ihm und ihr Sohn lehne jede Hilfe ab. In seinem Entlassungsbrief des AMEOS-Klinikums Ueckermünde steht: "Unauffälliger neurologischer Befund. Patient im guten Zustand. Therapie und Verlauf folgt."

