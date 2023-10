Upahl: Erste Flüchtlinge im Containerdorf eingetroffen Stand: 04.10.2023 10:16 Uhr Mehr als 100 Flüchtlinge sind am Vormittag im neu errichteten Containerdorf in Upahl (Kreis Nordwestmecklenburg) eingetroffen. Bereits am Montag hatten die Kreistagsvertreter aus Nordwestmecklenburg die fertige Unterkunft besichtigt.

Am Vormittag sind die ersten Umzugswagen und Busse mit über 100 Flüchtlingen in der Gemeinde Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) eingetroffen. Diese waren bisher in einer Asylbewerberunterkunft in der Haffburg in Wismar untergebracht. Das Containerdorf in Upahl besteht aus rund 200 Einheiten, darunter Wohn-, Wasch- und Küchencontainer. Die Gemeinde hatte lange versucht, den Bau der umstrittenen Unterkunft im Gewerbegebiet zu stoppen. Bereits am Montag hatten Kreistagsvertreter die Unterkunft besichtigt - ohne eine Begleitung durch die Presse zuzulassen.

Sportplatz und Bushaltestelle geplant

Die Wohncontainer sind zwei mal sechs Meter groß und für jeweils zwei Bewohner konzipiert. Geplant ist, dass die Geflüchteten sich selbst versorgen. Hierfür soll es Küchencontainer geben - je einer für 25 Personen. Über die Außengestaltung der Anlage ist noch wenig bekannt, Vertretern des Kreistages zufolge soll ein kleiner Sportplatz errichtet werden. Auch eine angekündigte Bushaltestelle an der Unterkunft, um Geflüchteten etwa eine Fahrt in das nahegelegene Grevesmühlen zu ermöglichen, soll erst noch gebaut werden.

