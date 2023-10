Chronik zum Streit um die Flüchtlingsunterkunft in Upahl Stand: 04.10.2023 09:58 Uhr Die Ansiedlung einer Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Upahl im Kreis Nordwestmecklenburg sorgt seit der Bekanntgabe für kontroverse Diskussionen. Nun sind die ersten Flüchtlinge ins Containerdorf eingezogen.

von Martina Scheller

In der Gemeinde Upahl leben etwa 500 Menschen. Viele fühlen sich überfordert mit den vielen Flüchtlingen, die in einem Gewerbegebiet am Ortsrand des Dorfes einziehen sollen. Ursprünglich sollten bis zu 400 Menschen dort eine Bleibe finden. Jetzt sollen es noch etwa 250 sein. Die Geflüchteten werden in Container unterkommen, laut dem Landkreis Nordwestmecklenburg aber nur für eine begrenzte Zeit. Die Unterkunft ist erstmal für ein Jahr genehmigt. Seit fast einem dreiviertel Jahr sorgt die Unterkunft in Upahl für Schlagzeilen. Nicht nur in Mecklenburg- Vorpommern und Deutschland, auch beispielsweise in Polen und Ungarn wird darüber berichtet. Unsere Chronik zeigt den Werdegang, wann welche Entscheidung getroffen wurde.

Februar 2022: Russland greift an - Ukrainer kommen

Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges kommen viele ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland - auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Innerhalb eines Jahres werden als 20.000 ukrainische Flüchtlinge im Nordosten registriert.

August 2022: Nordwestmecklenburg benötigt mehr Flüchtlingsunterkünfte

Ein halbes Jahr später benötigt der Landkreis Nordwestmecklenburg dringend Unterkünfte für Geflüchtete. Die inzwischen einzige offizielle Einrichtung in Wismar ist schon lange überbelegt, die andere in Groß Strömkendorf abgebrannt. "Ich bitte Sie daher, mir bis zum 14. September 2022 Objekte und/oder Grundstücke, die aus Ihrer Sicht für die Errichtung und den Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft geeignet sein könnten, schriftlich mitzuteilen, damit eine Prüfung diesseits erfolgen kann", so Landrat Tino Schomann (CDU) in einem Schreiben an die Ämter.

Weitere Informationen Feuer im Flüchtlingsheim: Ermittlungen in Groß Strömkendorf dauern an Die Ermittlungen nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft bei Wismar brauchen länger als zunächst geplant. mehr

Herbst 2022: Upahl im Fokus

Der NDR fragt alle Ämter im Kreis Nordwestmecklenburg ab, ob sie der Kreisverwaltung Flächen oder Grundstücke angeboten haben. Einige Bürgermeister wussten angeblich nichts von dem Schreiben des Landrats, andere haben nichts anzubieten. Aber einige Kommunen bieten Grundstücke an - so etwa Grevesmühlen, Gadebusch, Dassow, Neu Benz, Schönberg. Der Landkreis prüft sie - und befindet sie für ungeeignet. Andere Angebote werden zurückgezogen. Der Kreis prüft alle anderen möglichen Flächen - des Bundes, des Landes, der Kirche und die eigenen Flächen. Da fällt die kreiseigene Gewerbefläche in Upahl ins Visier. Sie entspricht den Vorgaben des Landes für Flüchtlingsunterkünfte, zumindest was die Größe betrifft.

Dezember 2022: "Wir sind am Limit"

Landrat Schomann wirkt inzwischen verzweifelt. Er weiß nicht, wo er die Flüchtlinge unterbringen soll: "Wir sind am Limit. Und darüber hinaus, wenn ich die Integrationsleitung sehen, die wir gemacht haben seit 2015 im Speziellen, die dezentrale Unterbringung, die Versorgung der Asylbewerber- das ist in dieser Dimension nicht mehr leistbar."

Januar 2023: In Upahl regt sich Widerstand gegen Container

Das Grundstück steht fest. Die Upahler sind damit nicht einverstanden. Am 26. Januar kommt der Kreistag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Er beschließt die Container für Upahl - auch wenn dessen Mitglieder Unterbringung und Standort kritisieren. Vor dem Kreistag in protestieren etwa 700 Menschen. Unter den Demonstranten sind auch bekannte Rechtsextreme. Die Polizei muss einschreiten und den Eingang der Kreisverwaltung schützen.

Weitere Informationen Flüchtlingsunterkunft in Upahl kommt - Tumulte vor Kreistag Der Kreistag von Nordwestmecklenburg hat mit knapper Mehrheit für den Bau eines Containerdorfs für Flüchtlinge in Upahl gestimmt. Demonstranten versuchten, in das Gebäude einzudringen. mehr

Februar 2023: In Upahl beginnen erste Bauarbeiten

Wer kommt wann und bleibt wie lange? Landrat Schomann und Landesinnenminister Christian Pegel (SPD) stellen sich bei einer Bürgerversammlung den Fragen der Einwohner. Vier Tage später ist Baustart in Upahl. Das 30.000 Quadratmeter große Gelände wird eingezäunt, trotz der Proteste. Die Gemeinde Upahl ist juristisch vorbereitet, beantragt beim Gericht einen Baustopp. Ein Grund: Die Gemeinde ist beim Bauantrag nicht beteiligt gewesen. Die Vorschriften wurden nach Auffassung der Gemeinde nicht eingehalten.

März 2023: Gericht verfügt Baustopp in Upahl - Geflüchtete in Turnhallen

Das Gericht stoppt den Bau. Der Landkreis Nordwestmecklenburg habe das Beteiligungsrecht der Gemeinde missachtet, heißt es in der Urteilsbegründung. Der Landkreis Nordwestmecklenburg will daraufhin einen neuen Bauantrag stellen. Doch wohin mit den Geflüchteten? Nicht nur die Unterkunft in Wismar ist voll belegt. Inzwischen müssen Geflüchtete auch in zwei Turnhallen in Wismar in kleinen Parzellen ausharren. Landrat Schomann reagiert: "Ich habe keine genehmigten, nach dem Gesetz erforderlichen, Unterkünfte für Asylbewerber und demzufolge kann ich auch keine weiteren Menschen ab nächster Woche aufnehmen."

Weitere Informationen Baustopp in Upahl: Rückschlag oder Chance? Der Landkreis kritisiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes, der Flüchtlingsrat MV sieht in der Situation eine Chance. mehr

Die anderen Landkreise und die Stadt Schwerin übernehmen vorerst die Asylbewerber, später muss der Kreis die Zahl wieder ausgleichen. Das Flüchtlingsthema ist längst kein regionales mehr. Auf Bundes- und Landesebene werden Flüchtlingsgipfel einberufen. Die Proteste in der Region halten an. Für Upahl ist ein Kompromiss in Aussicht. Erstmals äußert sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. "Für Upahl heißt das, dass dort eine Unterkunft mit weniger Plätzen geplant werden müsste." Die Diskussion um die Anzahl der Plätze in Upahl ist in vollem Gang. Kreistagsmitglieder, Flüchtlingsrat, Politiker und andere Bürgermeister sind um eine Reduzierung bemüht. Von 400 auf beispielsweise 250.

Juli 2023: Die Baugenehmigung ist da

Die Baugenehmigung ist erteilt. Das Innenministerium hat durch einen Ausnahmeparagrafen den Weg für diese frei gemacht. Die Gemeinde zieht aber wieder vor Gericht.

August 2023: Die ersten Container kommen - Proteste gehen weiter

Die Gemeinde Upahl scheitert vor Gericht, es wird gebaut. Die ersten Container kommen. Die Proteste im Kreis gehen weiter.

September 2023: Containerdorf ist bezugsfertig

Ende September ist das sogenannte Containerdorf fast fertig. In ein paar Tagen sollen die ersten Geflüchteten einziehen. Inzwischen ist auch eine zweite Unterkunft im Landkreis Nordwestmecklenburg nahezu bezugsfertig. In Warin stellt ein privater Unternehmer drei ehemalige NVA- Wohnblöcke dem Kreis für die Unterbringung Geflüchteter zur Verfügung. Dort sollen Anfang Oktober 145 Geflüchtete einziehen.

Oktober 2023: Die ersten Flüchtlinge ziehen ins Containerdorf

Die ersten Flüchtlinge ziehen ins Containerdorf. Sie kommen aus der Asylbewerberunterkunft Haffburg in Wismar.

Weitere Informationen Upahl: Erste Flüchtlinge im Containerdorf eingetroffen Nach Monaten des Streits haben rund 100 Flüchtlinge die Unterkunft in Upahl bezogen. Video-Livestream

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 04.10.2023 | 19:30 Uhr