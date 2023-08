Unterschriften für "Strandbahn" von Greifswald nach Lubmin Stand: 10.08.2023 14:38 Uhr "Sommer - Sonne - Strandbahn" - mit diesem Slogan werben vor allem Studentinnen und Studenten, die die Gleise zwischen Greifswald und Lubmin für den Personenverkehr wiederbeleben wollen.

In Greifswald und Lubmin sammelt zurzeit die Initiative "Strandbahn-Lubmin" Unterschriften für einen Personenzug auf der Strecke zwischen Greifswald und Lubmin. Aufs Gleis gesetzt wurde sie vor allem von Studentinnen und Studenten, die im Sommer von der Hansestadt aus kostengünstig und umweltfreundlich zum langen Sandstrand am Südufer des Boddens gelangen möchten. Henryk Henning, Mitbegründer der Initiative, sieht auch Vorteile für Pendler entlang der Küste, die bislang mit dem Auto fahren und gerade zu den Stoßzeiten im Stau stehen. Immerhin liegen zwei große Arbeitgeber an der Strecke: EWN in Lubmin und HanseYacht am Museumshafen in Greifswald. Außerdem, so Henryk Henning, "könnte man den Wohnungsmarkt in Greifswald entspannen, indem man in Zukunft Neubaugebiete entlang der Strecke ausweist".

Die Gleise liegen längst

Utopisch sind die Vorstellungen der Initiative "Strandbahn Lubmin" keineswegs. Die Gleise zwischen Greifswald und Lubmin liegen längst. Sie wurden vor rund 60 Jahren als Anbindung ans Kernkraftwerk Lubmin verlegt und werden regelmäßig von Güterzügen genutzt. Der Personenverkehr auf der rund 20 Kilometer langen Strecke wurde allerdings 1999 eingestellt. Derzeit gehören die Gleise EWN, dem Entsorgungswerk für Nuklearanlagen in Lubmin.

Ziel sind 4.000 Unterschriften

Letztlich haben Henryk Henning und seine Mitstreiter "nur" ein Wahlversprechen des Greifswalder Bürgermeisters Stefan Fassbinder (Grüne) aufgegriffen. Nun wollen sie 4.000 Unterschriften sammeln, damit das Vorhaben Fahrt aufnimmt. Henryk Henning sagt, die Resonanz sei durchweg gut, vor allem Menschen, die sich an die alten Personenzüge erinnern, seien begeistert. Auch junge Familien äußerten sich positiv, weil es schwierig sei, auf dem Weg zum Strand in Lubmin mit dem Kinderwagen in den Bus zu steigen. "Sie hoffen, dass es mit dem Zug einfacher wird."

