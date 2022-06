Unfallserie an Pfingstmontag in MV: 58-Jährige stirbt auf A20 Stand: 07.06.2022 05:06 Uhr Das lange Pfingstwochenende ist in Mecklenburg-Vorpommern mit mehreren Unfällen geendet. Auf der A20 verlor ein 59-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug, seine Beifahrerin starb. Bei weiteren Unfällen in Vorpommern sind fünf Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der A20 am Montag ist eine 58-Jährige aus dem Kreis Würzburg ums Leben gekommen. Sie war nach Angaben der Polizei am Nachmittag mit ihrem 59 Jahre alten Mann auf dem Weg in Richtung Lübeck, als dieser plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen sei auf Höhe von Tribsees aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Leitplanke durchbrochen und sich anschließend überschlagen. Der 59-Jährige kam mit leichten Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Unfallserie in Vorpommern - Staus vor Insel Usedom

Mehrere Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten haben beim Rückreiseverkehr von der Insel Usedom zu langen Staus in Vorpommern geführt. Nach Angaben der Polizei passierten zwei Unfälle auf der Bundesstraße 110 zwischen Anklam und der Stadt Usedom sowie eine Kollision in Zempin auf der Insel Usedom auf der B111. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 160.000 Euro geschätzt.

Wohnmobil kollidiert mit entgegenkommendem Wagen

Bei Libnow (Vorpommern-Greifswald) kollidierten gegen Mittag ein Wohnmobil und ein entgegenkommender Wagen, der auf die Gegenspur geraten war. Die B110 - die einzige Straße, die südlich von der Insel Usedom zum Festland verläuft - war mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die 85-jährige Beifahrerin im Wohnmobil kam verletzt in eine Klinik. Hier wird der Schaden auf 85.000 Euro geschätzt.

Autofahrer will im Stau wenden

Im Stau wollte ein Autofahrer umdrehen. Der 59-Jährige wendete in Murchin vor der Insel und wollte nach Anklam zurück, übersah aber ein Auto im Gegenverkehr. Dieses fuhr ungebremst auf seinen Wagen auf und schob das Fahrzeug gegen ein drittes Auto. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt, die Fahrerin des zweiten Autos kam ebenfalls verletzt in eine Klinik. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Auto und Transporter stoßen zusammen

Wer über die einzige nördliche Zufahrt zur Insel Usedom nach Wolgast fahren wollte, musste auch längere Zeit im Stau stehen. Auf der Bundesstraße 111 bei Zempin Richtung Wolgast waren ein Auto und ein Transporter im Gegenverkehr kollidiert. Der Autofahrer, der auf die Gegenfahrbahn gekommen war, und die Beifahrerin im Transporter kamen verletzt in Kliniken. Der 61-jährige Autofahrer habe unter Alkoholeinwirkung gestanden, hieß es.

