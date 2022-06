Rückreisewelle in MV: Volle Züge im ganzen Land Stand: 06.06.2022 11:41 Uhr Die Reisewelle zu Pfingsten und das 9-Euro-Ticket sorgen auch am Pfingstmontag für volle Züge in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem die Regionalzüge sind so voll, das Reisende stehen müssen.

"Wegen des außergewöhnlich hohen Fahrgastaufkommens" sei eine Beförderung und die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich, teilte die Deutsche Bahn immer wieder per Twitter mit. Die Reisenden wurden gebeten, eine andere Verbindung zu wählen. Dies gilt auch für den Regionalexpress zwischen Rostock und Berlin.

Auch in umgekehrter Richtung im Zug von Elsterwerda nach Rostock gibt es keine Sitzplätze mehr. Neben vollen Zügen gibt es außerdem Zugausfälle auf der Strecke Neustrelitz-Demmin.

Kritik des Fahrgastverbandes: Vorhersehbares Chaos

Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht sich nach dem ersten Härtetest für das 9-Euro-Ticket am Pfingstwochenende in seiner Kritik bestätigt. "In den Hauptreisezeiten war die Nachfrage auf den Hauptstrecken so stark, dass Züge nicht abfahren konnten. Und einige Bahngesellschaften - etwa die Metronom in Norddeutschland - haben die Fahrradbeförderung ausgeschlossen, weil sie dem Ansturm nicht Herr wurden", sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Chaos sei vorhersehbar gewesen und Folge eines politischen Angebots, ohne dafür über die nötigen Kapazitäten im Bahnverkehr zu verfügen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.06.2022 | 12:00 Uhr