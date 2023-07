Unbekannte schießen auf Restaurant von Dehoga-Präsident Stand: 13.07.2023 08:04 Uhr Auf das Restaurant des Dehoga-Präsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Lars Schwarz, soll mehrfach geschossen worden sein. Wie Schwarz dem NDR sagte, sind 31 Einschusslöcher an Türen und Fenstern festgestellt worden.

Wohl in der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Gnoien das Restaurant des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern und Bürgermeisters von Gnoien, Lars Schwarz, beschossen. Wie Schwarz dem NDR mitteilte, hielt sich zur Tatzeit niemand in dem Gebäude auf. Die Mitarbeiter des Betriebes hätten die insgesamt 31 Einschusslöcher in Fensterscheiben und Türen des Gebäudes am Mittwochvormittag entdeckt.

Weitere Schüsse in Gnoien

Schwarz zufolge hat die Polizei bereits Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten hätten demnach Projektile sichergestellt. Inzwischen hat die Polizei bestätigt, dass es sich bei der verwendeten Waffe um ein Luftgewehr handelt. "Das sind natürlich beunruhigende Vorfälle und auch sehr sehr ärgerliche Vorfälle, aber ich nehme das nicht persönlich", sagte Schwarz bei NDR 1 Radio MV. In den vergangenen Wochen habe es mehrerer solcher Vorfälle in Gnoien gegeben. Zuletzt seien auch an der Sport- und Mehrzweckhalle Einschusslöcher entdeckt worden. Schwarz sagte, er habe Vertrauen in die Arbeit der Polizei und hoffe, dass sich Zeugen melden werden, so Schwarz weiter im Gespräch mit dem NDR.

