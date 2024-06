EM 2024: Fußballstrand, Bars und mehr - Public Viewing in MV Stand: 14.06.2024 06:42 Uhr Zum Auftakt der Fußball-EM am Freitagabend wird die Partie Deutschland gegen Schottland an zahlreichen Orten in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich übertragen. In Heringsdorf wird der EM-Fußball-Strand eröffnet.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland beginnt am Freitagabend los. Die DFB-Elf unter Trainer Julian Nagelsmann muss sich zum Auftakt des Turniers mit Schottland messen. Das Spiel findet in München statt, aber auch im Nordosten gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Fußball-Fans, sich die Partie gemeinsam anzusehen.

Talks, Musik und LED-Videowand beim EM-Fußballstrand auf Usedom

So etwa der EM-Fußballstrand in Heringsdorf auf Usedom. Alle Spiele der EM werden dort vom 14. Juni bus zum 14. Juli übertragen - auf einer 32 Quadratmeter großen LED-Videowand. Live-Berichterstattung, begleitende Talk- und Expertenrunden sowie Musik und Events ergänzen das Public Viewing. Für das Auftaktspiel am Freitagabend ist alles aufgebaut und bereit. Mit dabei ist auch NDR Sportreporter Steffen Baxalary.

Westmecklenburg: Leinwand in Parchim, Feuerwerk in Ludwigslust

In Wismar wird das Auftaktspiel der der Deutschen Nationalmannschaft in der Markt- und Eventhalle übertragen. In Schwerin zeigen der Scotsman-Pub oder die Bolero Cocktailbar das Spiel. In Wittenförden organisiert die Freiwillige Feuerwehr ein Public Viewing in ihrem Gerätehaus. Der Banzkower Carnevals Club plant, das Spiel auf dem Neddelrad - einem Veranstaltungsort in der Gemeinde - zu zeigen. Gäste sollen unbedingt Hunger und Durst mitbringen, heißt es vom Carnevals Club. Am Stadthaus in Parchim wird das Spiel gegen Schottland auf großer Leinwand gezeigt und in Ludwigslust auf der Hauptbühne beim Lindenfest. Da gibt es nach dem Spiel dann auch noch ein Feuerwerk.

Rostock und Umgebung: Mit bis zu 3.000 Fans in Warnemünde jubeln

Bei der Wal-Strandbar in Warnemünde gibt es eine große Tribüne direkt am Strand, wo die EM-Spiele gezeigt werden. Bis zu 3.000 Menschen können die Partien dort zusammen verfolgen. Bei schlechtem Wetter kann in ein Zelt ausgewichen werden, in das 400 Leute passen. Der Eintritt ist frei. Auch Im Studentenkeller in Rostock werden die Spiele gezeigt - entweder im Innenhof oder im Keller. In Graal-Müritz können Fans Spiele etwa in der Strandbar Lono Surf verfolgen, in Güstrow in der Fantasy Sportsbar.

Seenplatte und Ost-Mecklenburg: Live in Strandbars und Häfen

Fans aus der Feldberger Seenlandschaft können sich zum Auftaktspiel gegen Schottland in der Alten Scheune in Carwitz zusammenfinden, dort gibt es einen Biergarten. Auch im Schloss Priborn soll es Public Viewing geben. In Malchow wird das Auftaktspiel während der Malchower Klosternacht gezeigt in der Strandbar Doc's Beach übertragen. Auch Marie's Strandbar auf dem Campingplatz in der Pappelbucht in Röbel zeigt die Partie, oder etwa das "Tutti Frutti" am Stadthafen in Waren/Müritz. In Waren werden alle Deutschlandspiele auch in der Marina Eldenburg gezeigt. Das Auftaktspiel am Freitagabend wird außerdem dem Marktplatz in Pasewalk übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.06.2024 | 08:00 Uhr