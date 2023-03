Umfrage: Bundesweit Abneigung gegen LNG-Terminal vor Rügen Stand: 17.03.2023 06:50 Uhr Ergebnisse einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey zeigen: Gut die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist gegen den Bau eines LNG-Terminals vor Rügens Küste.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag der ans Ostseebad Sellin grenzenden Gemeinde Binz (Vorpommern-Rügen) eine Online-Umfrage zum geplanten LNG-Terminal vor Rügen durchgeführt. Die Auswertung ergibt, dass von 5.000 befragten Erwachsenen gut die Hälfte gegen den Bau der LNG Terminals ist. Die Frage lautete: "Sollten Ihrer Meinung nach an der Küste Rügens Terminals für Flüssigerdgas (LNG-Terminals) gebaut werden?"

Mehr Gegner in neuen Bundesländern

In den neuen Bundesländern sprachen sich 64,6 Prozent der Befragten gegen das Terminal aus, in den alten Bundesländern war der Anteil der Gegner mit 44,8 Prozent deutlich geringer. Jedoch waren dort auch ganze 16,5 Prozent der Befragten unentschlossen (gegenüber 9,2 Prozent in den neuen Bundesländern), womit der Anteil der Gegner in neuen und alten Bundesländern sowie im Durchschnitt überwog.

"Der Wille der deutschen Bürger ist eindeutig", sagte der Tourismusdirektor des Ostseebades Binz, Kai Gardeja, zu den Ergebnissen. Rügen müsse jetzt endgültig "runter von der LNG-Agenda" und auch Alternativen rund um die Insel müssten ausgeschlossen werden, so Gardeja weiter. Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2023 | 05:30 Uhr