Teterow: Pfingst-Rennen auf dem Bergring abgesagt Stand: 28.02.2025 18:41 Uhr Nach Krisensitzungen auf verschiedenen Vereinsebenen muss der MC Bergring Teterow die Pfingstrennen auf der traditionsreichen Grasbahn absagen. Auch in der benachbarten Speedway-Arena gibt es in diesem Frühling keine Rennen.

Schweren Herzens habe man die Entscheidung getroffen, so steht es in einer Pressemitteilung auf der Homepage des MC Bergring Teterow. Gründe sind sowohl baulicher, finanzieller als auch personeller Natur, so Vereinspressesprecher Hans-Werner Ruge. Zum einen musste der Klub nach der notwendigen Grundsanierung der 1,8 Kilometer langen Grasbahn bis Mitte Januar auf eine Nachlizensierung der Rennstrecke durch den Deutschen Motorsport Bundes (DMSB) warten. Das habe zu erheblichen Verzögerungen im Organisationsablauf geführt. Die Lizenzierung sei zudem unter den gegenwärtigen Witterungsbedingungen nur eingeschränkt möglich. Außerdem fehlen dem Klub nach eigener Aussage eingeplante finanzielle Nachforderungen aus der Vor-Corona-Zeit. Erschwerend kämen langfristige Erkrankungen im Organisationsteam hinzu.

Verlegung in den Herbst werde geprüft

Der MC Bergring will laut eigener Aussage die Rennen in der Speedway-Liga-Nord sowie erstmals auch wieder in der 2. Bundesliga aber wie geplant durchführen. Auch ein weiteres internationales Speedwayrennen im Jahresverlauf bleibe in der Planung. Ebenso sei die Trainingsarbeit der Jugendgruppe auf der neu geschaffenen Kurzbahn in der Arena nicht gefährdet. Man wolle prüfen, ob das Pfingstrennen im Frühherbst nachgeholt werden könne.

Das immer zu Pfingsten ausgetragene Bergring-Rennen zählt zu den größten Motorsportveranstaltungen im Norden und lockt jährlich viele Tausend Besucher nach Teterow.

