Stand: 20.05.2024 07:15 Uhr Teterow: Regen verhindert Finale beim 102. Bergringrennen

Der Regen hat am Sonntag die bedeutendsten Finalläufe beim 102. Bergringrennen in Teterow verhindert. Der Bergringpokal konnte somit nicht vergeben werden. Immerhin konnte ein Gewinner des Grünen Bands bestimmt werden: Es ging nach Punkten aus den Vorläufen an den Briten Paul Cooper. Die Crossfahrer konnten trotz des Wetters starten. Den Hechtjungenpokal hat sich der Mecklenburger Dino Skoppek gesichert. Der Speedcross-Pokal ging an Dan Kirchenstein vom MC Burg Stargard. Bei dem Rennen wurden rund 10.000 Motorsport-Fans erwartet. Insgesamt starteten am Pfingstwochenende mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer aus elf Nationen in mehreren Rennen.

