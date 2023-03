Tanklaster-Unfall: Vollsperrung und Bergungsarbeiten auf der B105 Stand: 16.03.2023 10:07 Uhr Auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten ist am Donnerstagmorgen ein mit Dieselkraftstoff beladener Tanklaster nach einem Unfall in den Straßengraben gerutscht. Die Straße wurde zur Bergung des Lasters voll gesperrt.

Auf der B105 zwischen Altheide und Borg sind der Polizei zufolge kurz vor 6 Uhr Morgens zwei Lkw zusammengestoßen. Ein am Unfall beteiligter Tanklaster, beladen mit 35.000 Litern Dieselkraftstoff, sei infolge der Kollision in den Straßengraben geschleudert worden. Verletzt wurde niemand. Ob infolge der Kollision Diesel aus dem Tankwagen austritt, sei noch nicht bekannt. Nach dem Unfall wurde die Straße kurz vor dem Ortseingang Ribnitz-Damgarten voll gesperrt. Eine Umleitung über Klockenhagen ist eingerichtet.

Fehlgeschlagenes Überholmanöver

Ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang nach wollte der zweite beteiligte Fahrer zunächst mit seinem Lkw von der B105 aus nach links in die Ortschaft Borg abbiegen. In dieser Situation setzte der sich von hinten nähernde Fahrer des Tanklasters trotz vorhandener Sperrlinien zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge seien seitlich zusammengestoßen, woraufhin der Fahrer des Gefahrguttransporters die Kontrolle über seinen Laster verloren hätte, auf die Seite in einen Straßengraben gestürzt und dabei gegen einen Baum gestoßen sei. Für die Bergung des Tanklasters wurde ein Spezialkran angefordert.

