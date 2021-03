Stralsund will angeschlagenen MV-Werften Flächen abkaufen Stand: 05.03.2021 06:24 Uhr Stralsunds Oberbürgermeister will den angeschlagenen MV-Werften Flächen abkaufen. Der Kauf von rund drei Hektar für 10 Millionen Euro solle eine Liquiditätshilfe für den Konzern sein, so Alexander Badrow.

Die Hansestadt Stralsund verhandelt mit dem Eigentümer der MV-Werften, dem asiatischen Genting-Konzern, über den Ankauf der Werftfläche. Es geht um rund drei Hektar an der Kaikante für 10 Millionen Euro. Seit Ende vergangenen Jahres laufen die Verhandlungen. Darüber hat Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Mitglieder der Bürgerschaft informiert.

Bürgerschaft muss über den Kauf entscheiden

Die 10 Millionen Euro sind nämlich Bestandteil des Stralsunder Investitionshaushaltes für dieses Jahr. Badrow betonte, es gehe ausdrücklich nur um den Flächenankauf, nicht um den Kauf der Werft selbst. Er sprach von einer kleinen Liquiditätshilfe für die angeschlagene Werftengruppe.

Sollte es zum Vertragsabschluss kommen, dann will Stralsund die Fläche an Genting und bislang ungenutzte Bereiche der Werft an andere Interessenten verpachten. Dafür muss jedoch die Bürgerschaft Stralsund dem Haushaltsentwurf der Verwaltung zustimmen. Die Vorlage wurde zunächst zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

