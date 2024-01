Sternfahrten und Kundgebungen: Liveticker zu Protesten in MV Stand: 22.01.2024 15:11 Uhr Zwei Wochen nach den bundesweiten Bauernprotesten haben heute Unternehmer und Landwirte auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern ihren Unmut über die Steuer- und Wirtschaftspoltik der Bundesegierung ausgedrückt. In und um Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg kam es aufgrund von Autokorsos und Kundgebungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir schließen an dieser Stelle den Liveticker und verweisen auf die Zusammenfassung der landesweiten Proteste.

Das Wichtigste in Kürze:

Sternfahrten aus verschiedenen Orten, allerdings mit geringerer Beteiligung als erwartet

Verkehrschaos blieb weitgehend aus, Beeinträchtigungen durch Rückreise aber bis in den Nachmittag möglich

Zentrale Versammlungen in Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg beendet

Auch Kundgebung in Schwerin beendet

Dem Aufruf zur Kundgebung in Schwerin auf dem alten Garten sind nach Angaben der Polizei Westmecklenburg rund 550 Teilnehmende gefolgt. Zuvor sorgte die Sternfahrt auf die Landeshauptstadt für Verkehrsbehinderungen, zeitweise für Stillstand auf der B321. Insgesamt beteilgten sich am Autokorso und der anschließenden Kundgebung weniger Fahrzeuge und Demonstrierende, als bei den ersten Protesten des sogenannten Unternehmeraufstandes vor zwei Wochen.

Abschlusskundgebung in Neubrandenburg beendet

Nach Angaben der Polizei nahmen an der Abschlusskundgebung auf dem Neubrandenburger Marktplatz etwa 500 bis 600 Menschen teil. Aufgerufen hatte hier das Bündnis Unternehmeraufstand. Aus mehreren Städten der Region, unter anderem aus Waren, Neustrelitz, Altentreptow und Demmin - sind am Morgen Autokorsos in Richtung Neubrandenburg unterwegs gewesen. Die Rückreise der Teilnehmenden kann für Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region sorgen.

Stralsunder Kundgebung beendet

Auch in Stralsund ist die Kundgebung inzwischen beendet. Die Teilnehmer verlassen nun die Innenstadt. Durch den Rückreiseverkehr könnte es erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Grenzübergang in Pomellen blockiert

Von den heutigen Protesten ist erneut auch der Grenzübergang nach Polen in Pomellen (Vorpommern-Greifswald) betroffen. Mit rund 30 Fahrzeugen blockieren Demonstranten seit mehreren Stunden beide Fahrtrichtungen. Anmelder war das Bündnis "Land schafft Verbindung". Autofahrer können über die B104 und den Grenzübergang Linken ausweichen. Auch die Proteste dort richten sich gegen die Wirtschafts- und Steuerpolitik der Bundesregierung. Die Blockade ist bis 13 Uhr angemeldet.

Greifswalder Kundgebung beendet

In Greifswald ist die Kundgebung bereits zuende. Wenn sich die Protestierenden auf den Rückweg machen, müssen Verkehrsteilnehmer erneut mit Verzögerungen auf den Straßen rechnen. Bis in den Nachmittag rein kann es im ganzen Land zu Behinderungen kommen.

Hunderte Menschen auf fünf Kundgebungen

In Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg beginnen nach und nach die Kundgebungen zum sogenannten Unternehmeraufstand. In Stralsund haben die Autokorsos auf ihren Routen für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Etwa 350 Demonstranten sind auf der Kundgebung. In Neubrandenburg ist das große Verkehrschaos ausgeblieben. Rund 400 Teilnehmer sind zur Kundgebung gekommen. In Schwerin haben sich etwa 300 Demonstranten auf dem Alten Garten versammelt. Die Kundgebung hier ist noch nicht gestartet.

VIDEO: Unternehmerproteste: Wie viel ist auf den Kundgebungen los? (8 Min)

Rund 420 Fahrzeuge am Ziel in Neubrandenburg

In Neubrandenburg sind die Korsos laut Polizei inzwischen am Kundgebungsort angekommen. Weil Straßen teilweise aber nur einspurig genutzt werden können, kann sich der Verkehr auch weiterhin stauen.

Vor und in Schwerin staut sich der Verkehr

Die B321 ist in Richtung Schwerin auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Schwerin-Ost komplett dicht. Der Konvoi bewegt sich über die Crivitzer Chaussee Richtung Innenstadt. Die Straßen sind dort nur einspurig befahrbar. Dennoch ist die Verkehrslage relativ normal. Die Beteiligung ist ähnlich wie in den anderen Städten auch in der Landeshauptstadt geringer als noch vor zwei Wochen.

Autokorso auf der A11 - Autobahn teilweise gesperrt

Aktuell kommt es zu einer Autobahn-Sperrung. Die A11 Kreuz Uckermark Richtung Stettin

ist zwischen Penkun und Grenzübergang Pomellen wegen eines Fahrzeugkorsos dicht. In der Gegenrichtung ist die A11 direkt am Grenzübergang Pomellen gesperrt.

Wer steckt hinter den Protesten?

Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern spricht bei NDR MV Live von einem "hohen Frustpotential" in unterschiedlichen Branchen, das sich jetzt auf den Straßen niederschlägt. Zu den Organisatoren der heutigen Proteste - der Initiative "Unternehmeraufstand MV" bestehe seitens der Verbände kein Kontakt. Den "plakativen Forderungen", wie denen nach Neuwahlen oder dem Ende der Russlandsanktionen, schließe man sich nicht an.

VIDEO: "Unternehmeraufstand MV": Wer steckt hinter den Protesten? (6 Min)

26 Korsos, fünf Kundgebungen aber eine geringere Beteiligung

Für den Protestag heute hat die private Initiative "Unternehmeraufstand MV" nach eigenen Angaben 26 Korsos und fünf Kundgebungen organisiert. Es ist eine bunte Mischung von vielen Autos über Lastwagen bis hin zu Traktoren, heißt es von der Polizei. Und der Ärger bei manchen Teilnehmern über die Wirtschafts- und Steuerpolitik der Bundesregierung ist groß. Dennoch haben sich weniger Fahrzeuge beteiligt als noch vor zwei Wochen. Die Polizei registrierte auch weniger Verkehrsbehinderungen als erwartet.

Lauter Protest auch in Schwerin

In Schwerin ist ein mehrerer Kilometer langer Korso hupend in der Innenstadt unterwegs. Die Polizei spricht von 550 Teilnehmern. Nach der Kundgebung um 11 Uhr auf dem Alten Garten soll es am Nachmittag nochmal einen Autokorso in der Landeshauptstadt geben.

So laufen aktuell die Proteste im Land

VIDEO: Wie laufen die Proteste in MV? (7 Min)

Rundumleuchten und Hupkonzert - Konvoi rollt durch Rostock

Geschätzte 200-300 Autos, Lkw und Traktoren fahren unter lautem Hupen vom Stadthafen in die Rostocker Innenstadt. Die Polizei spricht bei "X" sogar von 600 Fahrzeugen.

VIDEO: Rundumleuchten und Hupkonzert - Konvoi rollt durch Rostock (1 Min)

Traktoren und Co. in Stralsund unterwegs

In Stralsund kommt es zu erheblichen Behinderungen, weil die Korsos mit rund 250 Fahrzeugen den Innenstadtbereich erreichen. Stralsund ist einer der fünf zentralen Protest-Orte im Land.

Ausfälle im Öffentlichen Nahverkehr von Stralsund

Aktuell haben sich rund 270 Fahrzeuge an der Mahnkeschen Wiese unterhalb der Rügenbrücke versammelt. Die Verkehrsgesellschaft VVR hat mitgeteilt, dass im Stadtgebiet alle Fahrten der Linie 30 ausfallen, die Linie 41 endet am Dänholm.

VIDEO: Unternehmer und Landwirte protestieren in Stralsund (1 Min)

Beeinträchtigungen in den Innenstädten

In fünf zentralen Orten des Landes sind ab 11 Uhr Kundgebungen geplant. Deswegen kann es im Stadtgebiet von Rostock, Schwerin, Greifswald, Neubrandenburg und Stralsund zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.

600 Fahrzeuge in Rostock

Unterwegs Richtung Stadt gab es keine so starken Verkehrsbehinderungen wie zunächst erwartet. Jetzt stehen laut Polizei 600 Fahrzeuge im Rostocker Stadthafen und warten auf die geplante Kundgebung.

Autobahnzufahrten wieder frei

Nachdem alle Autokonvois in Rostock angekommen sind, konnte die Polizei die Anschlussstellen der A19 und A20 wieder öffnen. Hier gibt es keine Einschränkungen mehr.

300 Fahrzeuge mit Ziel Greifswald

In Vorpommern sind aktuell mehr als 300 Fahrzeuge bei den Protesten unterwegs. Gut die Hälfte davon fährt gerade auf den Straßen von Usedom, Wolgast und Anklam in Richtung Greifswald. Hier ist für 11 Uhr eine Kundgebung geplant.

Konvoi erreicht Rostock - kaum Behinderungen

In Rostock am Stadthafen ist der erste Autokonvoi aus Bad Doberan eingetroffen. Die Konvois aus Teterow und Güstrow werden zeitnah das Rostocker Stadtgebiet erreichen. Insgesamt sind 200 Fahrzeuge unterwegs - Autos, Lkw, Transporter und Traktoren. Laut Polizei gibt es kaum Behinderungen, die Sperrungen der Autobahnauffahrten Kessin und Dummerstorf können zeitnah wieder aufgehoben werden.

Autobahn-Ausfahrten vorübergehend gesperrt

Wegen der zu erwartenden Auswirkungen im Berufsverkehr hat die Polizei folgende Autobahnauf- und abfahrten gesperrt:

A19 Rostock-Berlin die Ausfahrt Kessin sowie beide Ausfahrten Laage

A20 die Ausfahrten Dummerstorf

Die Sperrungen sollen bis 9 Uhr dauern.

Noch ist es ruhig in den Städten

In Neubrandenburg und Stralsund beobachten unsere NDR Reporter noch wenig Verkehrsbewegungen. Die angekündigten Konvois rollen erst allmählich los.

VIDEO: Sternfahrten zu fünf Städten: Unternehmer protestieren auf MVs Straßen (3 Min)

Dachverband distanziert sich

Die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern hatte sich schon Anfang Januar von Protestaufrufen der Initiatoren "Unternehmeraufstand MV" distanziert. Sie seien aus Corona-Zeiten bekannt und versuchten, die Situation zum wiederholten Mal zu nutzen, um Aufruhr zu schüren, hieß es.

Konvois werden von Polizei begleitet

Rund um Rostock melden die NDR Reporter die ersten Fahrzeugkonvois. Der laufende Berufsverkehr könnte ins Stocken kommen. Die Konvois werden von der Polizei begleiten und dürfen auch über rote Ampeln fahren.

Nur wenige Teilnehmer an Sammelpunkten

Am Treffpunkt in Weitin, wenige Kilometer vor der Stadtgrenze Neubrandenburg ist noch wenig los. Seit 6 Uhr treffen sich die Fahrzeuge, um gegen 8 Uhr in die Innenstadt zu fahren. Geplant ist eine Sternfahrt mit dem Ziel Marktplatz, wo um 11 Uhr die Kundgebung stattfinden soll.

Unsere Reporter auf dem Parkplatz Mahnkesche Wiese in Stralsund und im Gewerbegebiet Weitin in Neubrandenburg melden, dass bisher nur wenige Protestteilnehmer an diesen beiden Sammelpunkten angekommen sind. Vom Organisator in Neubrandenburg heißt es, man nehme sich Zeit und plane den Start des Autokorsos gegen 8 Uhr.

Aktionen gegen Wirtschafts- und Steuerpolitik

Weitere Teilnehmer der Autokorsos versammeln sich in Anklam am Flughafen, im Stadthafen in Rostock, in Grimmen und in Schwerin. Sie wollen in Sternfahrten und bei Kundgebungen unter anderem für bessere Wettbewerbsbedingungen für Landwirte, für eine Abschaffung der CO2-Steuer, für eine Mehrwertsteuer von 7 statt 19 Prozent in der Gastronomie und für Bürokratieabbau demonstrieren.

Autokoros machen sich auf den Weg

Auch in Barth, Ribnitz-Damgarten, Anklam, Wolgast und Bad Doberan werden die Teilnehmer der Autokorsos an ihren Sammelpunkten erwartet. Die ersten Autorkorsos sollen sich um 6 Uhr auf den Weg zu den Orten der Kundgebungen machen.

Teilnehmer versammeln sich

In Karlshagen auf Usedom und in Ueckermünde werden die ersten Teilnehmer der Autokorsos an ihren Sammelpunkten erwartet. Auch in Teterow und Güstrow hat die private Initiative "Unternehmeraufstand MV" zu einem frühen Treffpunkt aufgerufen. Erste Abfahren zu den Orten der Kundgebungen soll es gegen 6 Uhr geben. Ab dann ist auch mit ersten, größeren Einschränkungen im Berufsverkehr zu rechnen.

Polizei sperrt Autobahnabfahrten

Wegen der Autokorsos wird die Polizei mehrere Autobahnabfahrten zwischen 7 und 9 Uhr sperren. Auf der A19 Rostock-Berlin sind die Aus- und Auffahrten Kessin und Laage betroffen, auf der A20 Rostock-Kreuz Uckermark die Aus- und Auffahrt Dummerstorf.

Wieder Proteste im Berufsverkehr von MV

Erneut finden angemeldete Autokorsos und Kundgebungen statt, um auf Probleme der Unternehmer und Landwirte im Land aufmerksam zu machen. Aufgerufen hat die Initiative "Unternehmeraufstand MV". In Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg finden ab 11 Uhr (Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald) beziehungsweise 11.30 Uhr (Rostock, Schwerin) Kundgebungen statt. Die Sternfahrten dorthin starten ab 5.30 und 6 Uhr aus verschiedenen Orten im Land. Die Polizei empfiehlt, überall längere Fahrzeiten einzuplanen und wenn möglich auf Fahrten zu verzichten.

In diesen Orten starten die Sternfahrten am Morgen

Anklam: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Bad Doberan: um 6 Uhr nach Rostock

Barth: um 6 Uhr nach Stralsund

Bergen: um 7.30 Uhr nach Stralsund

Demmin: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Feldberg: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Greifswald: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Grimmen: um 6.30 Uhr nach Stralsund

Güstrow: um 6.15 Uhr nach Rostock

Hagenow: um 8 Uhr nach Schwerin

Karlshagen/Usedom: um 6 Uhr nach Greifswald

Ludwigslust: um 8 Uhr nach Schwerin

Neustrelitz: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Parchim: um 8 Uhr nach Schwerin

Pasewalk: um 7.30 Uhr nach Neubrandenburg

Penkun: zwischen 5 und 12 Uhr zum Grenzübergang Pomellen

Ribnitz-Damgarten: um 6 Uhr nach Stralsund

Stralsund: ab 12 Uhr

Teterow: um 6 Uhr nach Rostock

Ueckermünde: um 5.30 Uhr nach Greifswald

Waren: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Weitin: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Wismar: um 8 Uhr nach Schwerin

Wrangelsburg: ab 12 Uhr nach Wolgast

Beeinträchtigungen ab morgens

Auf diesen Strecken kann es ab 7 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B106 zwischen Wismar und dem Abzweig B104 (hinter der Ortslage Kirch Stück)

B106 Westumfahrung Schwerin bis zur B321

B321 zwischen Parchim und Schwerin

B321 zwischen Hagenow und Schwerin

L72 zwischen Ludwigslust und Schwerin

Auf diesen Strecken kann es ab 6 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B108 zwischen Teterow und Kronskamp

L39 zwischen Kronskamp und Kessin

B103 zwischen Güstrow und Kronskamp

L12 zwischen Galopprennbahn und Stadtgebiet Bad Doberan

B105 zwischen Bad Doberan (Alexandrinenplatz) und der Hansestadt Rostock

