Autokorsos am Montag: Hier kommt es in MV zu Behinderungen Stand: 21.01.2024 16:45 Uhr Erneut finden am Montagmorgen angemeldete Autokorsos und Kundgebungen statt, um auf Probleme der Unternehmer und Landwirte aufmerksam zu machen. Die Sternfahrten laufen auf fünf Städte im Land zu: Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg.

Zwei Wochen nach den bundesweiten Bauernprotesten demonstrieren am Montag Unternehmer auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. In den Morgenstunden wird es im ganzen Land deswegen zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. In Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg finden ab 11 Uhr (Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald) beziehungsweise 11.30 Uhr (Rostock, Schwerin) Kundgebungen statt. Die Sternfahrten dorthin starten ab 5.30 und 6 Uhr aus verschiedenen Orten im Land. Die Polizei empfiehlt, überall längere Fahrzeiten einzuplanen und wenn möglich auf Fahrten zu verzichten.

In diesen Orten starten die Sternfahrten am Montag

Anklam: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Bad Doberan: um 6 Uhr nach Rostock

Barth: um 6 Uhr nach Stralsund

Bergen: um 7:30 Uhr nach Stralsund

Demmin: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Feldberg: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Greifswald: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Grimmen: um 6:30 Uhr nach Stralsund

Güstrow: um 6:15 Uhr nach Rostock

Hagenow: um 8 Uhr nach Schwerin

Karlshagen/ Usedom: um 6 Uhr nach Greifswald

Ludwigslust: um 8 Uhr nach Schwerin

Neustrelitz: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Parchim: um 8 Uhr nach Schwerin

Pasewalk: um 7:30 Uhr nach Neubrandenburg

Penkun: zwischen 5 und 12 Uhr zum Grenzübergang Pomellen

Ribnitz-Damgarten: um 6 Uhr nach Stralsund

Stralsund: ab 12 Uhr

Teterow: um 6 Uhr nach Rostock

Ueckermünde: um 5:30 Uhr nach Greifswald

Waren: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Weitin: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Wismar: um 8 Uhr nach Schwerin

Wrangelsburg: ab 12 Uhr nach Wolgast

Beeinträchtigungen ab morgens

Auf diesen Strecken kann es ab 6 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B108 zwischen Teterow und Kronskamp

L39 zwischen Kronskamp und Kessin

B103 zwischen Güstrow und Kronskamp

L12 zwischen Galopprennbahn und Stadtgebiet Bad Doberan

B105 zwischen Bad Doberan (Alexandrinenplatz) und der Hansestadt Rostock

Auf diesen Strecken kann es ab 7 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B106 zwischen Wismar und dem Abzweig B104 (hinter der Ortslage Kirch Stück)

B106 Westumfahrung Schwerin bis zur B321

B321 zwischen Parchim und Schwerin

B321 zwischen Hagenow und Schwerin

L72 zwischen Ludwigslust und Schwerin

