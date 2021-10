Stadtwerke in Wismar sind Opfer von Hackerangriff geworden Stand: 01.10.2021 11:45 Uhr Cyberkriminelle haben am Dienstag die IT-Systeme der Stadtwerke in Wismar angegriffen. Das wurde am Donnerstag bei der Sitzung der Bürgerschaft bekannt. IT-Sicherheitsexperten arbeiten an der Aufklärung.

Wie die Stadtwerke in Wismar jetzt mitteilten, ist der Versorger Anfang der Woche Ziel eines Cyberangriffes geworden. Schon am Dienstagmorgen hatten sich bisher Unbekannte in die IT-Systeme gehackt.

Spurensuche läuft, Stadtwerke im Notbetrieb

Im Moment prüfen IT-Experten einer Berliner Firma, wie die Attacke ablief und wer dahinter steckt. Viele Kollegen der Stadtwerke hatten im Laufe der Woche bemerkt, dass sie nicht mehr auf Firmen-Daten zugreifen konnten. Relativ schnell sei klar geworden, dass Unbekannte sämtliche Daten verschlüsselt haben, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Als fest stand, dass es sich um einen Hackerangriff handelte, wurden sofort alle Netz-Verbindungen nach Außen und zu technischen Anlagen getrennt. Noch immer sind die Stadtwerke im Notbetrieb, noch immer kann das Unternehmen nicht auf Service-, Kunden- und kaufmännische Daten zugreifen.

Cyberangreifer noch nicht identifiziert

Bisher konnten die Behörden noch nicht klären, wer hinter den Hackerangriff steckt. Ob es um eine eventuelle Erpressung geht, ist nicht bekannt. Es fehlen noch Informationen - auch weil auf sämtliche E-Mails bisher nicht zugegriffen werden kann. Auch ob Daten der Stadtwerke gestohlen wurden, konnten die Ermittler bisher nicht klären. Die Experten arbeiten aber an einer Lösung und prüfen, wie die Hacker in das System der Stadtwerke eindringen konnten.

Unternehmens-Sprecherin: Energieversorgung gesichert

Kunden der Stadtwerke müssen sich trotz der Cyberattacke keine Sorgen um die Versorgungssicherheit machen. Die Unternehmens-Sprecherin hat versichert, dass Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sichergestellt bleiben. Seit Jahren sind die Anlagen, die für die Versorgung zuständig sind, vom allgemeinen Betriebssystem entkoppelt. Allerdings können die Stadtwerke E-Mails der Kunden nicht beantworten, auch Abrechnungen können nicht bearbeitet werden. Nicht betroffen seien die Abbuchungsaufträge, diese Daten seien gesichert, so die Sprecherin. Wer weitere Fragen habe, der solle am besten ins Kundencenter kommen.

