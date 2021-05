Stadthafen Rostock: Gesunkener Kutter soll gehoben werden Stand: 07.05.2021 06:44 Uhr Der gesunkene Kutter "Wernigerode" im Stadthafen von Rostock soll so schnell wie möglich gehoben werden. Heute berät das Hafenamt darüber, ob das Schiff mit sogenannten Hebesäcken oder mit einem Kran geborgen wird.

Der 17 Meter langer Kutter war am Donnerstag gesunken und hatte auch ein Beiboot mit in die Tiefe gezogen. Mittlerweile ist auch Öl aus dem Schiff ausgetreten, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Dank einer Ölsperre habe es sich aber nicht ausbreiten können. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen ehemaligen Verkaufskutter für Fisch und Fischbrötchen. Warum das Schiff unterging, ist laut den Beamten noch nicht klar. Sicher sei nur, dass es in der Nacht zum Donnerstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden passiert ist.

Gerade erst an neuen Eigentümer versteigert

Derzeit ragt nur noch ein Teil des Masts aus dem Wasser, der Rest des Kutters ist komplett im Hafenbecken versunken. Laut Hafenamt war die "Wernigerode" vergangene Woche erst für 9.800 Euro an einen neuen Eigentümer versteigert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.05.2021 | 06:30 Uhr