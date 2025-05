Stellenabbau bei HanseYachts: Mitarbeiter-Versammlung am Dienstag Stand: 19.05.2025 14:05 Uhr Die HanseYachts AG hat vergangenen Jahr mit knapp 185 Millionen Euro Umsatz das beste Ergebnis seit Firmengründung erzielt. Nun sollen 200 der 800 Mitarbeiter am Standort Greifswald ihre Jobs verlieren. Und ein neuer Mehrheitseigner soll das Ruder übernehmen.

Stellenstreichungen trotz hoher Umsätze: Die Nachricht traf die Belegschaft in Greifswald wie ein Paukenschlag. Trotz hoher Umsätze im vergangenen Jahr begründete die HanseYachts AG diesen Schritt mit der wirtschaftlichen Lage. Noch gibt es allerdings Hoffnung für einen Teil der Beschäftigten. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall Küste wollen das Vorgehen des Unternehmens nicht einfach hinnehmen. Laut der Gewerkschaft glich die Kommunikation durch die HanseYachts AG seit dem 9. Mai einer Erpressung: Entweder der Betriebsrat würde dem Stellenbau zustimmen oder man gehe in die Insolvenz. Auch einem Sozialplan oder einer Transfergesellschaft habe das Unternehmen nicht zustimmen wollen. Nun hat die Gewerkschaft einen Fragenkatalog an HanseYachts übermittelt. Am Mittwoch will sie zusammen mit dem Betriebsrat und dem Vorstand darüber beraten.

Mitarbeiterversammlung am Dienstag?

Nach NDR Informationen soll es am Dienstag eine Mitarbeiterversammlung geben. Offen bleibt, ob es dort schon konkrete Informationen gibt, welche Mitarbeiter wann das Unternehmen verlassen müssen. Auf eine Anfrage des NDR wollte sich HanseYachts nicht weiter äußern und sagt, es müssten alle noch offenen Schritte in diesem laufenden Prozess geklärt werden. Der Betriebsrat beklagte zuvor, er habe wichtige Informationen über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens nicht bekommen.

"Spürbare Zurückhaltung bei Investitionen in Yachten"

Der Präsident des Landesverbandes Motorbootsport MV, Klaus Krompholz, zeigte sich überrascht von der Ankündigung des Stellenabbaus. Er habe HanseYachts immer für ein starkes und leistungsfähiges Unternehmen gehalten. Der Greifswalder Bootsbauer war auf vielen Messen vertreten, hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. "Aber wenn es um Senkung der Kosten geht, wird das immer zuerst die Belegschaft treffen", sagt Krompholz. Nach Insider-Informationen hätten die Arbeiter bei HanseYachts gerade gar nicht soviel zu tun, obwohl laut dem Unternehmen bis Ende Juni unter Volllast gearbeitet würde. In der nun veröffentlichen Unternehmenserklärung heißt es, es gebe eine "spürbare Zurückhaltung bei Investionen in Yachten". Als Ursachen nennt HanseYachts die globale wirtschaftliche Unsicherheit, geopolitische Konflikte, militärische Auseinandersetzungen und eine schwache Konjuktur.

Neuer Mehrheitseigner im Gespräch

Eine mögliche Lösung der derzeitigen Schwierigkeiten hat das Unternehmen dennoch schon präsentiert: Ein neuer Mehrheitseigner soll frischen Wind mitbringen. Der Familienunternehmer Andreas Müller ist dafür im Gespräch. Müller steht an der Spitze der Aurelius AG, die ist bereits seit 2011 Mehrheitseignerin. Die Aurelius AG vereinen die "Werte des Familienunternehmertums mit einer zukunftsgerichteten und an den aktuellen Bedingungen orientierten Unternehmensführung. Sie sehen dies auch als ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens und zu Mecklenburg-Vorpommern", so HanseYachts in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Dabei ist auch von einer künftigen Anpassung der Produktionskapazitäten die Rede. Inwieweit das hilft, Arbeitsplätze zu sichern, ist derzeit völlig offen.

Experte: Preise für Neuboote stark gestiegen

Laut einigen Online-Portalen gibt es schon seit einiger Zeit Spekulationen zu HanseYachts. Experten fanden es merkwürdig, dass sich das Unternehmen im Januar auf der großen Messe "Boot Düsseldorf" nur sehr überschaubar gering präsentiert habe. Dort war HanseYachts nur mit einer Marke vertreten. Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Verbands Maritime Wirtschaft Deutschland, sagte gegenüber dem NDR, dass das Geschäft mit neuen Booten generell schwieriger geworden sein. Seit gut 18 Monaten gingen die Verkaufs- und Auftragszahlen zurück. Die Preise für Neuboote seien stark gestiegen. Zudem habe der Boom aus Corona-Zeiten sein Ende gefunden.

