Stand: 19.05.2025 12:51 Uhr Alte Societät Rostock ist marode - eine Sanierung wird teuer

Das Gebäude der alten Societät am Rostocker Steintor ist nicht nur äußerlich marode. Ein aktuelles Fachgutachten für die Stadtverwaltung besagt, dass eine umfassende Sanierung unumgänglich ist. Aktuell geschätzte Kosten: 31 Millionen Euro. Oder mehr. Abgesehen von den sichtbaren Schäden ist die Mängelliste lang. Risse in der Fassade, eine massive Durchfeuchtung der Wände, Schäden am Dach, verschlissene Elektro-, Sanitär- und Heizungsanlagen sowie ein fragwürdiger Brandschutz. Abgesehen davon gefährde der Kiesgrund des Gebäudes heute die Standsicherheit, heißt es in dem Gutachten, das der NDR einsehen konnte. Ein weiteres Ergebnis: die Bauherren Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich teilweise nicht an die schon damals gültigen Konstruktionsregeln gehalten und eine umfassende Sanierung habe es danach zu keiner Zeit gegeben. Fazit: Das denkmalgeschützte Gebäude ist in einem äußerst kritischen Zustand und die grundhafte Sanierung ist längst überfällig. In der Bürgerschaft hat die Diskussion zur Zukunft der Societät bereits begonnen. Während von einzelnen Fraktionen der Abriss und Verkauf des Grundstückes gefordert wird, machen sich andere für eine Sanierung stark.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock