Stand: 19.05.2025 10:45 Uhr Pasewalker Mensa startet mit Schülerversorgung

In der neuen Mensa in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden die ersten Essen ausgegeben. Beim Bau hatte es immer wieder Probleme gegeben. Zuletzt fehlten die Brandschutztüren. Ursprünglich sollte die Schülergaststätte schon in 2023 eröffnet werden. Die Kosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro - eine halbe Million mehr als geplant. In den kommenden Monaten wird laut Stadtverwaltung noch das Areal ringsum das Gebäude neu gestaltet. Die Mensa ist Teil eines neuen Stadtteilzentrums. Im gleichen Haus soll auch ein Jugendklub der Volkssolidariät entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.05.2025 | 12:40 Uhr