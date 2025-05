Stand: 19.05.2025 12:15 Uhr Greifswald: Kita-Kinder bringen Farbe in die Stadt

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden wieder die bei den Bürgerinnen und Bürgern beliebten Blumenampeln aufgehängt. Im Rahmen der Aktion "Greifswald blüht auf" sind es fast 110 bepflanzte Körbe, die an Straßenlaternen vor allem in der Altstadt, aber auch in Schönwalde und Ladebow angebracht werden. Bis Oktober sollen sie die Stadt etwas bunter machen, so Theres Behnke vom Stadtmarketing. Weiter sagt sie, dass die Aktion in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. "Das ist dem Engagement der Blumenpaten zu verdanken - Greifswalder Händler, Unternehmen, Institutionen, Vereine und auch Privatpersonen, die das Projekt zum Teil schon seit vielen Jahren mit einem einmaligen Beitrag pro Saison unterstützen", so Theres Behnke. Seit 2022 werden außerdem bunte Blumentürme in der Stadt aufgestellt. Dafür werden Kinder der städtischen Kitas zu kleinen Gärtnern. In dieser Woche bepflanzen sie insgesamt zehn Blunmenkaskaden. Die blühenden Türme werden dann ebenfalls in der Innenstadt, am Hansering, in Ladebow und Wieck aufgestellt.

