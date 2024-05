Sperrungen und Bahnausfälle sorgen für Verkehrsbehinderungen in MV Stand: 27.05.2024 10:40 Uhr Autobahn, Bundes- und Landstraßen: In Mecklenburg-Vorpommern sind von heute an wichtige Verbindungen gesperrt. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen und Umwege in Kauf nehmen.

Auf der A14 gibt es eine Sperrung zwischen den Anschlussstellen Groß Warnow und Grabow. In Richtung Dresden gibt es dort bis Freitag kein Durchkommen. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die U18. Die Gegenrichtung, also in Richtung Wismar, wird am 3. Juni gesperrt. Der Parkplatz Meynbach wird bereits am Freitag um 12 Uhr gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Fünf Wochen Vollsperrung

Auch auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Waren wird von Montag an gebaut. Zwischen Möllenhagen und Penzlin wird die Bundesstraße deshalb in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung ist fünf Wochen lang geplant. Eine Umleitung führt über Stavenhagen.

In Rostock verzögern Baustellen den Verkehr

Im Landkreis Rostock ist die Landstraße zwischen Hanstorf und Bad Doberan ebenfalls gesperrt. Bis Ende August wird die Fahrbahn erneuert. Auch auf der Stadtautobahn Rostock, der B103, wird gebaut. Zwischen Reutershagen und dem Schutower Kreuz rollt der Verkehr nur auf einer Fahrbahn. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen.

Bahnausfälle sorgen für weitere Behinderungen

Darüber hinaus fallen bis Mittwochfrüh zahlreiche Regionalzüge zwischen Rostock und Hamburg aus. Grund dafür sind Weichenarbeiten im Bereich der Haltestellen Brahlstorf und Hagenow Land. Die Einschränkungen dauern noch bis Mittwochfrüh an. Alternativ können Reisende der Strecke Hamburg-Schwerin über Lübeck fahren. Diese Route dauert etwa 40 Minuten länger. Grundsätzlich empfiehlt die Bahn, sich vor Reisebeginn nochmals zu informieren.

