Neue Baustellen auf Autobahnen erhöhen Staugefahr in MV Stand: 07.02.2024 17:30 Uhr Autofahrer müssen in diesem Jahr mit erheblichen Einschränkungen auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern rechnen.

Auf etwa 41 Kilometern plant die Autobahn GmbH eigenen Angaben zufolge Bau- und Sanierungsarbeiten. 13 größere Maßnahmen wurden aufgelistet. So soll vom 19. Februar an die Fahrbahndecke der A14 zwischen dem Kreuz Schwerin und der Abfahrt Schwerin-Ost in beiden Richtungen erneuert werden - mit Teilsperrungen bis Anfang März.

Autobahn abgenutzt

Erneuert wird die Fahrbahndecke auch auf der A20 bei Stralsund von Mai an und zwischen Friedland und Strasburg von Juni an. Auch hier gibt es jeweils vorübergehende Sperrungen. Teilweise habe sich so genannter Betonkrebs gebildet, eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die den Beton beschädigt, hieß es. Oder die Autobahn sei nach 25 Jahren schlichtweg abgenutzt.

Insgesamt investiert die Autobahn GmbH 56 Millionen Euro in Baukosten sowie 7 Millionen Euro für Markierungen und neue Schutzplanken.

