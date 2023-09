Spätsommer-Wochenende in MV: Volle Strände, Cafés und Hotels Stand: 10.09.2023 17:35 Uhr Das hochsommerliche Wetter am Wochenende hat in Mecklenburg-Vorpommern zu vollen Stränden, Promenaden und Hotels geführt. Viele Menschen wollten noch einmal ein ausgiebiges Sommerwochenende genießen.

Das Spätsommer-Wochenende hat in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal für volle Cafés, Strände, Seen und Freibäder gesorgt. Reges Treiben herrschte auch auf den Inseln und an den Küsten.

Deutlicher Übernachtungsschub am Wochenende

Der Chef des Landes-Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf, sagt, es habe noch einmal einen deutlichen Übernachtungsschub gegeben. Viele Urlauber hätten spontan ein Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern gebucht, um das womöglich letzte schöne Sommerwochenende hier im Land zu verbringen. Auch viele Einheimische haben das schöne Wetter für Ausflüge ans Meer, an die Seen und zu den vielen Ausflugszielen im Land genutzt. Die Strandpromenaden, etwa in Boltenhagen waren voll, ebenso der Strand in Warnemünde. Viele hatten ihre Strandmuscheln aufgeschlagen und und badeten in der rund 20 Grad warmen Ostsee.

Wetter wird zur Wochenmitte schlechter

Das Spätsommerwetter soll über das Wochenende hinaus nur noch kurz anhalten. Der Montag in Mecklenburg-Vorpommern wird mit bis zu 28 Grad noch schön, auch am Dienstag wird es noch freundlich bleiben. Dann zieht von Westen aber feuchtere Luft heran und bringt einzelne Schauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.09.2023 | 17:00 Uhr