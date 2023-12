Senkung des Betreuungsschlüssels? Landtag berät neues Kitagesetz Stand: 14.12.2023 15:37 Uhr Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommerns Kindertagesstätten beklagen schon lange Überlastung, Personalmangel und Betreuungslücken. Das soll sich jetzt bessern. Der Landtag berät über ein neues Gesetz.

Die Betreuung von Kindern in Mecklenburg-Vorpommern in Kindertagesstätten ist nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung nicht kindgerecht. Aktuell betreut eine Fachkraft in einer Kindergartengruppe mit Drei- bis Sechsjährigen statistisch gesehen 12,5 Mädchen und Jungen. So viele wie in keinem anderen Bundesland.

Demo vor dem Landtag

Dass sich etwas ändern muss, dafür demonstrierten auch Mitarbeitende der Kitas im Land am Morgen vor dem Schloss in Schwerin. Sie hatten sich versammelt, um auf die Missstände in den Einrichtungen hinzuweisen. Das Kita-Personal fordert dringend eine Verbesserung in der Qualität, mehr Fachkräfte und damit auch eine Senkung des Personalschlüssels.

Kitagesetz ist Thema im Landtag

Darüber berät seit heute der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in erster Lesung. Mit dem neuen Kindertagesförderungsgesetz sollen unter anderem statt bisher 15 Kindern je Fachkraft künftig nur noch 14 von einer Person betreut werden. SPD-Fraktionschef Julian Barlen versprach den Demonstranten Besserung. Er verwies dabei auf den am Mittwoch im Landtag beschlossenen Haushalt. Dort sollen mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr für Kitas eingeplant sein.

Volksinitiative ins Leben gerufen

Auch am Freitag wird das Thema im Landtag behandelt. Dabei soll auch über eine Volksinitiative gesprochen werden, die Florian Rust ins Leben gerufen hat. Sie fordert mit rund 16.000 Unterschriften ebenfalls die Senkung des Betreuungsschlüssel, um die Qualität zu erhöhen. Rust sagte gegenüber NDR MV Live, dass er von der Politik keine schnelle Anpassung erwarte, hofft aber, auf mehr Aufmerksamkeit für das Thema.

