Kitas in MV am Limit? Initiative fordert Verbesserungen

Die Volksinitiative "Betreuungsschlüssel für Kindertageseinrichtungen in M-V senken" will mindestens 15.000 Unterschriften für eine bessere Kindertagesbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern sammeln. Die Unterschriften sollen dem Landtag überreicht werden. In einer Pressemitteilung haben die Verantwortlichen die Situation in den Kindertagesstätten des Landes scharf kritisiert.

Situation seit Jahren kaum verändert

Der Initiative zufolge habe sich in den vergangenen 20 Jahren kaum etwas an den Bedingungen in Kindertageseinrichtungen des Landes geändert. Eine pädagogische Fachkraft in Mecklenburg-Vorpommern müsse aktuell sechs Kinder im Alter von unter drei Jahren, 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren oder 22 Kinder im Grundschulalter betreuen. Dazu gehören der Initiative nach die individuelle Förderung, Begleitung auf dem Weg zur Selbstständigkeit, Dokumentation der Entwicklung sowie das Eingehen einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern und die Bereitstellung einer "herzlichen und warmen Umgebung für die Entfaltung kleiner und großer Persönlichkeiten". Das sei bundesweit der schlechteste Betreuungsschlüssel. Zudem sollen aktuell die Auswirkungen der Corona-Pandemie Erzieher, Eltern und Kinder an ihre Grenzen bringen.

Senkung des Betreuungsschlüssels gefordert

Die Initiative fordert von der Landesregierung die Einführung eines niedrigeren Betreuungsschlüssels. Für vier Kinder im Alter von unter drei Jahren, zehn Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und 17 Kinder im Grundschulalter sollte je eine pädagogische Fachkraft verantwortlich sein. Mitinitiatoren der Aktion sind unter anderen der Verein "Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern" und die Leiterin der Kita "Lütt Matten" des "Internationalen Bundes".

