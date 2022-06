Schwesig-Vertrauter fällt bei Kreisvorstandswahl durch Stand: 20.06.2022 12:31 Uhr Was ist da los in der SPD im Landkreis Rostock? Mehr als 14 Jahre stand Sozialministerin Stefanie Drese an der Spitze des Kreisverbandes. Am Wochenende beim Parteitag in Neubukow wollte sie Platz machen für einen Nachfolger - und zwar für einen engen Vertrauten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Doch Philipp da Cunha fiel durch.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Philipp da Cunha, Landtagsabgeordneter und Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, unterlag am Sonnabend in Neubukow gegen Thomas Salzmann, Chef des Ortsvereins Laage. Der 34-jährige da Cunha hatte offenbar nicht mit der Stärke seiner parteiinternen Gegner gerechnet hat. Die hatte alles gegen ihn vorbereitet. An der Basis hatte sich bei der Mitgliedervollversammlung - der ersten in der Zeit nach der Corona-Pandemie - einiger Unmut angestaut gegen "den Mann aus Schwerin". Dem Landtagsabgeordneten wurde nicht zugetraut, den Kreisvorsitz ordentlich auszufüllen. Obwohl da Cunha auf sein ehrenamtliches Engagement hinwies, holte er keine Mehrheit.

Thomas Salzmann profitiert vom Unmut an der Basis

Er unterlag seinem Genossen Thomas Salzmann mit 45 zu 64 Stimmen. Auf dem Treffen sollen sich unschöne Szenen abgespielt haben. Einzelne Basis-Mitglieder haben offenbar gegen da Cunha gepöbelt, ihn in seiner Vorstellungsrede gestört. Von der Stimmung profitierte Salzmann. Der 45-Jährige hat lange im Bundesarbeitsministerium gearbeitet und steht schon seit einiger Zeit an der Spitze des SPD-Ortsvereins Laage, der vergleichsweise viele Mitglieder hat, wohl auch etliche neue.

Schwesig-Vertrauter ausgebootet

Salzmann hat im Vorfeld offenbar Bündnisse mit anderen Ortsvereinen geschmiedet. Außerdem hatte er die Jusos auf seiner Seite, denen er wohl Posten versprochen hatte. Das reichte, um da Cunha auszubooten. Der ist jetzt nicht mal mehr Vize-Vorsitzender in seinem Kreisverband. Er sei "enttäuscht", meinte der Landtagsabgeordnete. Der Kreisverband werde "sicherlich" weiter eine engagierte Arbeit machen. "Dem wünsche ich alles Gute."

