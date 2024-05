Boxen: Traktor Schwerin zum fünften Mal in Folge Meister Stand: 05.05.2024 08:37 Uhr Der BC Traktor Schwerin ist zum fünften Mal in Folge Deutscher Meister im Mannschaftsboxen. Gegen den Rivalen MbR Hamm konnte sich Traktor am Sonnabend mit 12:9 durchsetzen.

Sie sind einfach nicht zu schlagen: Nach Hin- und Rückkampf im Finale ist der BC Traktor Schwerin erneut Deutscher Mannschaftsmeister. Der Hinkampf zwischen Hamm und Schwerin endete noch 10:10 unentschieden. Alles war also offen. Entsprechend spannend ging es zur Sache, und die über 700 Fans in der Schweriner Erich-Kästner-Halle jubelten erstmals euphorisch, als BC-Teamkapitän Alen Rahimic im Halbwelter-Gewicht Nils Holz bezwingen konnte.

Marcel Mangold macht den Titel perfekt

Insgesamt sieben Kämpfe wurden am Sonnabend ausgetragen - vier musste der BC Traktor für den Titel gewinnen. Nach Erfolgen in den ersten drei Auseinandersetzungen waren die Titelverteidiger schnell klar auf der Siegerstraße. Dann unterlag Daniel Meyer seinem Gegenüber Malek Semmo aus Hamm. Anschließend machte Marcel Mangold im fünften Kampf alles klar. Der Abend endete im Riesenjubel über den fünften Titeltriumph in Serie. "Wir haben auch auf Grund unserer Tradition einen hohen Erfolgsanspruch und ich freue mich sehr, dass wir diesem wieder gerecht werden konnten," sagte Traktors sportlicher Leiter Paul Döring überglücklich.

