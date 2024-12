Schweriner "Spatzenchor" singt für den Bundespräsidenten Stand: 16.12.2024 14:54 Uhr Die jüngsten Schüler des Schweriner Goethe-Gymnasiums singen heute Abend in Güstrow für Frank-Walter Steinmeier, wo das ZDF "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" aufzeichnet.

Der Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin tritt heute Abend in der ZDF-Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" auf. Sie wird in der Güstrower Pfarrkirche aufgezeichnet im Beisein von Frank-Walter Steinmeier aufgezeichnet und am Heiligen Abend um 18 Uhr ausgestrahlt. Neben den Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klassen des Musik-Gymnasiums aus der Landeshauptstadt spielen und singen unter anderem die Cellistin Anastasia Kobekin, der Bariton Benjamin Appl und die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin unter der Leitung von Mark Rohde.

Erstes Konzert vor 30 Jahren

Moderiert wird die Veranstaltung von Johannes B. Kerner. Nach der Aufzeichnung können sich geladenen Gäste, das sind vor allem Ehrenamtliche aus der Region, noch ein wenig mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau bei einem Empfang unterhalten. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wurde 1995 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt.

