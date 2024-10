Stand: 02.10.2024 09:23 Uhr Verleihung: Theaterpreis geht an Ernst-Barlach-Theater Güstrow

Das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow (Landkreis Rostock) erhält heute den Theaterpreis des Bundes 2024 in der Kategorie „Privattheater und Gastspielhäuser“. Der mit 100.000 Euro dotierte Preis wird bei einer festlichen Gala in Berlin überreicht. Zur Begründung der Jury hieß es, als Gastspielhaus in einer strukturschwachen Region überzeuge das Theater durch die Balance im Programm zwischen Tradition und zeitgenössischer Ausrichtung. Durch die Bandbreite von klassischen Schauspielproduktionen in hoch- und niederdeutscher Sprache über Kinder- und Jugendtheater bis hin zu Ballett, Kabarett und Sinfoniekonzerten erreiche das Theater viele Besucher. Besonders die neu initiierte Öffnung in die Freie Szene hinein etwa durch die Zusammenarbeit in den Bereichen Zirkus und Tanz hat die Jury überzeugt.

Theaterpreis des Bundes für Güstrower Barlach-Theater 100.000 Euro Preisgeld bekommt das Haus. Güstrow gewinnt in der Kategorie "Privattheater und Gastspielhäuser".

