Stand: 16.09.2024 13:00 Uhr Greifswald könnte "Caspar-David-Friedrich-Stadt" werden

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) könnten die Ortseingangsschilder bald anders aussehen. Nach dem Willen der Bürgerschaftsfraktion Bündnis90/Die Grünen soll die Universitäts- und Hansestadt künftig den Zusatz "Caspar-David-Friedrichstadt" tragen. "2241 kostümierte Menschen haben dafür gesorgt, dass Greifswald die große Stadtwette gegen Dresden anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich gewonnen hat." sagt Fraktionsgeschäftsführer Christoph Oberst. Seine Fraktion bringt deshalb eine entsprechende Beschlussvorlage in die nächste Bürgerschaftssitzung Ende September ein. Dieser Schritt folge nur weiteren Einrichtungen, die sich intensiv mit dem berühmten Sohn der Stadt beschäftigen. "Der Grundstein ist schon lange gelegt mit dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum, dem Pommerschen Landesmuseum und der Verleihung des Caspar-David-Friedrich-Preises." so Oberst.

