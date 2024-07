Stand: 01.07.2024 09:02 Uhr Schwerin: Bilanz zum Tag der offenen Tür im Landtag

Mehr als 13.000 Menschen haben nach Parlamentsangaben den Tag der offenen Tür im Landtag im Rahmen des Schlossfestes am Sonntag genutzt. "Die Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, den Sitz ihres Landesparlamentes näher kennenzulernen", sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) am Sonntag. Die Menschen interessierten sich für das politische Geschehen im Land. "Der Tag der offenen Tür steht für echte Begegnungen und Austausch auf Augenhöhe." Bereits am Samstag hatten Hunderte Gäste den historischen Festzug vor dem Schweriner Schloss mitverfolgt. Neben dem Auftritt des Schlossvereins lockten ein Kunsthandwerksmarkt sowie eine abendliche Licht- und Musikshow Besuchende an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.07.2024 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin