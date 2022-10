Schulstart nach Herbstferien: Unveränderte Corona-Regeln in MV Stand: 16.10.2022 14:37 Uhr Für rund 160.000 Schülerinnen und Schüler beginnt am Montag wieder der Unterricht. Trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen herrscht an den meisten Schulen im Land der normale Schulalltag.

Laut Bildungsministerium haben die vor Beginn der Herbstferien geltenden Corona-Schutzmaßnahmen unverändert Bestand. Demnach gibt es weiterhin keine Maskenpflicht und Corona-Tests sind nur bei Krankheitssymptomen vorgeschrieben. Regelmäßiges Lüften der Klassenräume ist keine Pflicht, wird aber empfohlen. Von Energiesparmaßnahmen sind Schulgebäude ausgenommen.

Fernunterricht und Notbetreuung als Ausnahme

Nur an fünf der landesweit etwa 500 Schulen gab es vor dem Ferienbeginn besondere Corona-Maßnahmen. Damit lief in 99 Prozent der Schulen der Unterricht weitgehend regulär. In einem Fall war eine Notbetreuung für die höheren Jahrgänge notwendig, weil zu viele Lehrerinnen und Lehrer aus Krankheitsgründen fehlten. Ob Fernunterricht oder Notbetreuung zum Einsatz kommen, entscheiden weiterhin die Schulen je nach Lage selbst. Beides soll aber die absolute Ausnahme bleiben, so das Bildungsministerium weiter.

Die Polizei in MV bittet zum Schulstart nach den Herbstferien um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, da die Mädchen und Jungen ihren Schulweg im Dunklen zurücklegen müssten.

