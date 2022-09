Bildungszentrum Waren zur besten Schule Deutschlands gekürt Stand: 28.09.2022 21:29 Uhr Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren ist als beste Schule Deutschlands ausgezeichnet worden. In Berlin hat die Einrichtung heute den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis gewonnen.

Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen mehr als 80 Bewerber durchgesetzt und den Deutschen Schulpreis erhalten. Die Auszeichnung ist mit 100.000 Euro dotiert. Mit dem Preisgeld sollen laut Schulleitung zum Beispiel praxisorientierte Projekte oder externe Dozenten finanziert werden.

Jury hebt hochschulartiges Lernklima hervor

Die Jury hat vor allem das konzentrierte Lernklima am Bildungszentrum hervorgehoben. "Man hatte das Gefühl, in einer Hochschule zu sein" heißt es wörtlich. Das sei unter anderem auf die Planung der Lerninhalte zurückzuführen. Diese würden in Waren so verpackt, dass sie einer inneren Logik folgen, komplex sind und die Schüler und Schülerinnen motivieren. Auch das schulinterne Qualitätsmanagement und die Digitalgruppe haben die Jury beeindruckt.

Kanzler Scholz: Vorbild für andere Schulen

"Gute Bildung braucht Wertschätzung. Dafür steht der Deutsche Schulpreis", betonte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anlässlich der Preisverleihung. Die gekürten Preisträger-Schulen seien Vorbild für andere Schulen. "Sie zeigen, wie Schule in all ihrer Vielfalt gelingen kann und wie mit gutem Unterricht jede Schülerin und jeder Schüler erreicht werden kann." Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erklärte, dass gute Schulen und deren innovative Konzepte sichtbar gemacht werden müssten.

Berufausbildung, -vorbereitung und Fachgymnasium unter einem Dach

Insgesamt lernen am Beruflichen Bildungszentrum Müritz 1.400 Schüler und Schülerinnen. Ausgebildet werden unter anderem Tischler, Pflegefachkräfte und Mediengestalter - dazu kommt ein Fachgymnasium und eine Berufsvorbereitung. Der Deutsche Schulpreis wird jährlich von der Robert Bosch- und der Heidhof-Stifung zusammen mit der ARD und der Zeit Verlagsgruppe vergeben.

