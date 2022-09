Sabotage an Ostsee-Pipelines? Nord Stream spricht von "Riesenriss" Stand: 28.09.2022 15:35 Uhr Die drei Lecks an den beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind nach Einschätzung der Europäischen Union das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung. Bis zu 30 Millionen Tonnen CO2 könnten laut Wissenschaftlern austreten. Der Gasaustritt könnte noch zwei Wochen andauern. Die Nord Stream AG schloss eine Reparatur nicht aus. In Lubmin wurde der Schutz der Anlandestationen erhöht.

Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für wahrscheinlich und hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde "mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet werden". Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von Sabotage.

Lambrecht: Marine beteiligt sich an Ursachensuche

Die Deutsche Marine will sich derweil an der Suche nach den Ursachen der Schäden an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee beteiligen. Sie stehe dazu im Kontakt mit ihrem dänischen Amtskollegen "und unsere Marine wird sich mit ihrer Expertise bei der Aufklärung einbringen", erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch in Berlin. "Die Umstände dieses beunruhigenden Ereignisses müssen nun schnell geklärt und die Verantwortlichen identifiziert werden", verlangte Lambrecht weiter. "Der mutmaßliche Sabotageakt an den Ostsee-Pipelines führt uns erneut vor Augen, dass wir auf kritische Infrastruktur angewiesen sind - auch unter Wasser", erklärte die Ministerin.

Dänemark und Schweden berichten von Detonationen

Zuvor hatten Dänemark und Schweden, in deren Einzugsbereich die Pipeline-Lecks liegen, die Vorfälle als Sabotage-Akte eingestuft: Die dänischen Behörden seien zu der eindeutigen Bewertung gekommen, dass es sich um absichtliche Taten handle und nicht um ein Unglück, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Innerhalb kurzer Zeit seien mehrere Explosionen beobachtet worden. Es gebe noch keine Informationen dazu, wer dahinterstecke. Zu den Vorfällen sei es in internationalen Gewässern in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens vor der Ostseeinsel Bornholm gekommen, sagte Frederiksen.

Wilde Spekulationen über Ursache der Lecks

Die Spekulationen schießen ins Kraut. Neben Russland und den USA werden auch zahlreichen anderen Staaten mehr oder weniger plausible mögliche Motive nachgesagt. Der Kreml wies am Mittwoch Vorwürfe einer angeblichen Verantwortung Russlands zurück: "Es ist ziemlich vorhersehbar und vorhersehbar dumm und absurd, solche Annahmen zu treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Die Schäden seien auch für Russland ein großes Problem. Beide Stränge von Nord Stream 2 seien mit Gas gefüllt. "Dieses Gas kostet viel Geld, und jetzt entweicht es in die Luft."

Untersuchungen erst in zwei Wochen möglich?

Der dänische Verteidigungsminister Morten Bødskov sagte in Brüssel, da so viel Gas in den Leitungen sei, könne es eine oder zwei Wochen dauern, bis ausreichend Ruhe in dem Gebiet eingekehrt sei, um die Lecks in etwa 70 bis 90 Metern Tiefe untersuchen zu können. Er betonte, dass sich die Vorfälle in internationalen Gewässern ereignet hätten und es sich nicht um kritische Infrastruktur seines Landes handle. Nach Angaben der schwedischen Küstenwache vom Mittwoch tritt das Gas mit unveränderter Kraft aus. "Leider kann das Gas nicht eingefangen oder bekämpft werden", sagte ein Sprecher. Zur Menge des austretenden Gases konnte er keine Angaben machen. "Wir sind aber sehr sicher, dass die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, damit niemand zu Schaden kommt." Schweden und Dänemark hatten nach der Entdeckung Sicherheitszonen mit einem Radius von fünf Seemeilen für die Schifffahrt errichtet.

Trotz "Riesenriss" - Nord Stream schließt Reparatur nicht aus

Der Betreiber der Pipeline Nord Stream 1 schloss derweil eine Reparatur des beschädigten Doppelstrangs nicht aus. Es gebe Erfahrungen und Anbieter für solche Arbeiten, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG am Mittwoch. Zunächst müssten aber die Schäden begutachtet werden. Es gebe bisher keine Bilder der eigentlichen Lecks. Man wolle die Schäden so schnell wie möglich inspizieren, dass setze aber voraus, dass die Behören die verhängten Sperrzonen aufhöben. Zu möglichen Kosten und wer diese übernehme, wollte der Sprecher keine Angaben machen. Das Ausmaß der Schäden könne man nur anhand der umfangreichen Blasenbildung einschätzen, sagte Nord-Stream-2-Sprecher Ulrich Lissek. "Die strukturelle Integrität der Pipeline muss massiv beschädigt sein." Er sprach von einem möglichen "Riesenriss".

Bis zu 30 Millionen Tonnen könnten CO2 freigesetzt werden

Nach Berechnungen der Universität im dänischen Aarhus könnten im schlimmsten Fall zwischen 20 und 30 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt werden. Dies entspricht bis zu zwei Dritteln der CO2-Emissionen Dänemarks in einem Jahr. Verglichen mit den dänischen Treibhausgasemissionen sei dies ein großes Ereignis, aber global gesehen eher wenig, sagte Associate Professor Gorm Bruun Andersen. Die Berechnungen haben jedoch Unsicherheiten. So ist noch nicht klar, wie viel Gas sich in drei der vier gebrochenen Nord-Stream-Strängen befand. Zudem kann niemand sagen, wie viel von dem Gas letztendlich entweichen wird. Nord Stream 2 teilte mit, dass sich 177 Millionen Kubikmeter in den beschädigten Rohren befanden. Nord Stream 1 - ein anderes Unternehmen - wollte jedoch nicht bestätigen, wie viel Gas sich in den beiden beschädigten Leitungen befand.

Seismische Aktivität registriert

Auch die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sprach von Sabotage. Ihre Regierung sei in engem Austausch mit den Partnern der NATO, Dänemarks und Deutschlands. Messstationen hatten seismische Aktivität registriert, bevor die Lecks an den beiden Pipelines in der Nähe der dänischen Insel Bornholm entdeckt wurden. Einem Seismologen zufolge hängt diese zweifelsfrei mit Explosionen zusammen. Die seismischen Daten machten es klar, dass die Explosionen im Wasser und nicht im Gestein unter dem Meeresboden stattfanden, sagte Bjorn Lund, Seismologe am Schwedischen Nationalen Seismischen Netzwerk der Universität Uppsala. So könne es sich um keine Erdbeben oder Erdrutsche handeln.

CIA soll vor Sabotage gewarnt haben

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach ebenfalls von einem gezielten Angriff. Man wisse inzwischen sicher, "dass sie nicht durch natürliche Vorkommnisse oder Ereignisse oder Materialermüdung entstanden sind, sondern dass es wirklich Attacken auf die Infrastruktur gegeben hat", so der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung von Spitzenverbänden der Wirtschaft. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teilte mit, die Landesregierung sehe die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge. Die Vorfälle müssten vollständig aufgeklärt werden. "Das liegt in der Zuständigkeit Dänemarks und der Bundesregierung."

Die Vereinigten Staaten haben einem Medienbericht zufolge die Bundesregierung bereits vor Wochen vor möglichen Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt. Wie der "Spiegel" berichtet, ging ein entsprechender Hinweis des US-Geheimdienstes CIA im Sommer in Berlin ein. Ein Regierungssprecher teilte dem Magazin mit, man nehme zu "Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten der Nachrichtendienste betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung."

Pipelines enden in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern

Das für die hiesigen Pipeline-Abschnitte zuständige Bergamt Stralsund sieht derweil keine unmittelbare Gefahr einer Lageverschärfung: "Eine weitere Schadensausbreitung dürfte aus technischer Sicht - nach gegenwärtigem Stand - unwahrscheinlich sein", teilte die Behörde mit. Der Druck in den Leitungen habe sich entsprechend der Wassertiefe auf einem niedrigen Niveau eingestellt. Da keine der Erdgasleitungen in Betrieb ist, haben die Vorfälle derzeit keine Auswirkung für Europas Energieversorgung. Die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 landen in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Mecklenburg-Vorpommern an.

Lubmin: Polizei stärkt Schutz der Anlandestationen

In Lubmin verstärkte die Polizei am Dienstag die Sicherung der Anlandestationen der beiden Pipelines. Nach Angaben einer Sprecherin sind Beamte aus den Revieren in der Region sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Lubmins Bürgermeister Axel Vogt geht durch die zerstörte Pipeline von dauerhaft fehlenden Gewerbesteuer-Einnahmen aus. Diese lagen zumindest bei der Nord-Stream-1-Pipeline in den vergangenen Jahren in einer Größenordnung von 2,7 Millionen Euro pro Jahr. Die Gemeinde unterstützt deswegen die Pläne der Flüssiggas-Terminals, um dadurch die Einnahmen im Haushalt zu kompensieren.

