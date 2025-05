Stand: 15.05.2025 18:26 Uhr Fünfter Platz für Schweriner Brass Band

Bei der Europameisterschaft für Brass Bands in Norwegen haben Jugendliche aus Schwerin den fünften und damit letzten Platz belegt. Sie traten dort in der Kategorie "Development Section" für Jugend Brass Bands an. Mit 89 von insgesamt 100 Punkten seien die Schweriner trotzdem zufrieden, so Dirigent Hans Jacob. Außerdem sei es den Jugendlichen auch um den Austausch mit anderen Musikern gegangen. Im ganzen norddeutschen Raum sei PotzBlech laut Dirigent Hans Jacob die einzige Jugend Brass Band.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.05.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin