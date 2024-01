Stand: 02.01.2024 06:29 Uhr Rostock: Hansa Rostock bereitet sich auf Rückrunde vor

Der FC Hansa Rostock startet heute mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Dabei wird auch der neue Trainer Mersad Selimbegović erstmals auf die Mannschaft treffen. Hansa hatte seinen neuen Coach erst verpflichtet, als die Mannschaft schon im Weihnachtsurlaub war. Jetzt stehen erstmal die obligatorischen Leistungstests für die Spieler auf dem Plan. Auf Selimbegović, der zuletzt 16 Jahre beim SSV Jahn Regensburg gearbeitet hat, wartet in Rostock viel Arbeit. In den 17 Spielen der Hinrunde hat Hansa gerade mal 17 Punkte geholt, steht in der Tabelle auf dem 16. - dem Relegations-Platz. Nach dem Trainingsauftakt fliegt die Mannschaft am Donnerstag in die Türkei zu einem einwöchigen Trainingslager. Am 20. Januar beginnt dann die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel in Nürnberg.

