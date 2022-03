Rostock: 30 Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen Stand: 02.03.2022 14:45 Uhr In Rostock sind am Mittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Es gab mindestens 30 Verletzte.

In Rostock sind am Mittwochmittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Der schwere Unfall geschah auf dem Südring am Abzweig zur Stadthalle. Die Führerstände der Bahnen wurden weitgehend zerstört. Ein Fahrer wurde eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt geborgen. Der zweite Fahrer wurde nur leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 30 Fahrgäste verletzt, vier davon schwer. Viele weitere stehen unter Schock.

Sanitäter, Notärzte und Feuerwehr vor Ort

Sanitäter und Notärzte waren schnell vor Ort. Auch die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Beide Züge sind entgleist. Noch immer kommen weitere Krankenwagen zum Einsatzort. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

AUDIO: Straßenbahnunfall in Rostock: Mehrere Menschen verletzt (1 Min) Straßenbahnunfall in Rostock: Mehrere Menschen verletzt (1 Min)

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie