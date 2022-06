Reisewelle nach MV: Volle Regionalzüge auch am Sonnabend Stand: 04.06.2022 12:21 Uhr Für viele Reisende hat das lange Pfingstwochenende am Freitag mit vollen Zügen begonnen. Auch heute sind die Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut ausgelastet. Mancherorts konnten Reisende mit Fahrrad nicht einsteigen.

Dichtes Gedränge und volle Züge: Nach dem Start des Neun-Euro-Tickets ist der Andrang auf die Regionalbahnen nach Stralsund und Rostock groß. Wer an diesem Morgen von Berlin aus nach Mecklenburg-Vorpommern reisen wollte, musste sich auf Verspätungen und einen Stehplatz im Gang einstellen. Weil der Regionalzug der Linie RE5 nach Rostock überfüllt war, konnten Reisende mit Fahrrädern gar nicht erst einsteigen.

300.000 Urlauber in MV erwartet

Etwa 300.000 Übernachtungsgäste werden am Pfingstwochenende in MV erwartet, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf am Freitag. Das entspreche einer Auslastung von 85 Prozent. Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb bei der Bahn. In diesem Jahr kommt aber noch das Neun-Euro-Ticket hinzu, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit öffentlichen Personnahverkehr durch ganz Deutschland fahren können.

Weitere Informationen Staus im Norden: Pfingstverkehr rollt an - und stockt Viele wollen zur Nord- oder Ostsee - auf den Autobahnen sorgen zudem zahlreiche Baustellen für Behinderungen. mehr

Bewährunsprobe für Rabattaktion

Das Pfingstwochenende gilt als erste Bewährungsprobe für die Rabattaktion. Die Bahn rechnete im Vorfeld besonders auf touristischen Strecken mit Andrang. Verkehrsunternehmen hatten schon vorab angekündigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und überall möglich sein werde.

Weitere Informationen 9 Min NDR MV Live: Pfingsten in MV - Anreisewelle und Verkehrschaos? Die Pfingst-Reisewelle rollt an: Was erwartet uns auf den Straßen und in den Tourismushochburgen im Land? 9 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.06.2022 | 12:00 Uhr