Reisen, Feiern und Genießen an Ostern in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 28.03.2024 11:20 Uhr Ostern hat begonnen und in Mecklenburg-Vorpommern dreht sich alles um das Fest der Auferstehung sowie den Start in Tourismus- und Spargelsaison. Die Veranstaltungen zum Osterfest, die Buchungslage im Urlaubsland MV und Tipps zum saisonalen Gemüse.

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern steht in den Startlöchern: Das Osterfest läuft und die erste größere Welle von Urlauberinnen und Urlaubern strömt für ein verlängertes Wochenende ins Land. Dazu wird es im Nordosten zahlreiche Veranstaltungen zu Ostern geben. Deshalb ist über die Feiertage mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Reisende wie auch Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich zudem ab Ostersonntag über mehr Tageslicht zu später Stunde freuen - in der Sommerzeit. Lediglich das wohl beliebteste saisonale Gemüse lässt noch auf sich warten - in größeren Mengen kann der Spargel voraussichtlich erst in der kommenden Woche geerntet werden.

Tourismusverband: Stabile Buchungslage

Einer Branchenumfrage des Landestourismusverbands nach laufen die Buchungen in Mecklenburg-Vorpommern aktuell gut. Die Quartiere seien über die Osterfeiertage bisher knapp zur Hälfte gebucht. Eine Auslastung von etwas mehr als 60 Prozent werde erwartet. Das seien durchschnittliche bis gute Werte. Dass die Auslastung nicht höher liegt, ist laut der verschiedenen Tourismusverbände der unsicheren wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland geschuldet. Da das Wetter für die kommenden Tage gut aussieht, rechnen Branchenkenner kurzfristig mit mehr Besucherinnen und Besuchern. Vor allem an den Hotspots entlang der Küste sollte es voller werden. Kurzentschlossene würden aber wohl noch überall ein Zimmer bekommen - in allen Preislagen.

Veranstaltungen in MV

Boltenhagen lockt am Ostersamstag mit einem Kunsthandwerkermarkt und Kinderfest mit Hüpfburgen und Möhrenwettessen, die Altstadt von Rostock schon seit vergangener Woche mit einem großen Ostermarkt mit Fahrgeschäften und Kunsthandwerk (bis 7. April, Karfreitag geschlossen). Blumen stehen im Mittelpunkt des Oster- und Blumenmarktes, der am Sonnabend in Greifswald öffnet (10 bis 17 Uhr). Auch der Osterhase ist dort unterwegs. In Groß Raden östlich von Schwerin steht von Karfreitag bis Ostersonntag ein großes Mittelalterlager mit Aktivitäten für die ganze Familie auf dem Programm. In Katzow bei Wolgast gibt es einen Ostermarkt. Bunt soll es auch in Zinnowitz werden. Von Karsamstag bis Ostermontag gibt es dort Kunsthandwerk, Livemusik und Angebote für Kinder beim "Osterzauber".

Tierische Ostern

Zoos und Tierparks locken mit Sonderprogrammen und Ostereiersuche, vielerorts gibt es Jungtiere zu sehen. Der Tierpark Ueckermünde etwa bietet am Ostersonntag und -montag Schaufütterungen und Kinderschminken an. Basteln, Eier Bemalen, Fütterungen sowie eine Oster-Nacht mit Wolfsgeheul und Lagerfeuer stehen auf dem Programm des Osterfestes am Sonnabend im Wildpark-MV in Güstrow.

Osterfeuer am Karsamstag

Am Karsamstag werden traditionell die Osterfeuer entfacht - zum Beispiel in Prerow, Barth und Stralsund. Auf der Insel Rügen gibt es am Strand von Binz wieder die bekannte Osterfeuermeile. Auf Usedom wird der Winter von Trassenheide bis Ahlbeck mit Feuern vertrieben. In Warnemünde zieht um 18.30 Uhr ein Fackelzug mit Musik von der Vogtei zum Strand, um dort das Osterfeuer zu entzünden.

