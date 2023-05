Putgarten: Mehrere Häuser nach Explosion in Brand Stand: 26.05.2023 10:15 Uhr In Putgarten im Norden der Insel Rügen kam es am Freitagmorgen zu einer Explosion in einem mutmaßlich nicht belegten Ferienhaus. Laut Polizei wurden 18 weitere Häuser im Umfeld beschädigt.

Der Polizei zufolge ist vermutlich die Gasheizung eines mutmaßlich unbewohnten Ferienhauses explodiert. Durch die Wucht der Explosion und umherfliegende Trümmerteile seien etwa 18 Häuser und zwei abgestellte Autos in der Ferienhausanlage am Ortsrand beschädigt worden. Etwa 70 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Feuer erfasste reetgedeckte Häuser

Durch die Explosion ist ein Feuer in dem Ferienhaus ausgebrochen, das auf ein benachbartes, reetgedecktes Haus übergegriffen habe. Dieses habe dann innerhalb von Minuten vollständig in Flammen gestanden. Die Bewohner eines dritten Hauses im Umfeld der Brandstelle hätten ihre Wohnung räumen müssen, nachdem das Feuer auch auf diese übergegangen war. Der Bürgermeisterin von Putgarten, Iris Möbius (CDU), zufolge habe die Gemeinde für die Betroffenen einen Treffpunkt an der Kulturscheune eingerichtet. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass erst vor kurzer Zeit Arbeiten an der Gasleitung und am Gaszähler des Ferienhauses, in dem es zur Explosion kam, durchgeführt worden seien. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

